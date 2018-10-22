Мэрия Бишкека проводит очистку канализационных колодцев от корней деревьев

Сотрудники структурного подразделения мэрии города Бишкека "Бишкекводоканал" 2 раза в год проводят плановые работы по очистке канализационных колодцев от корней деревьев и растений.

Согласно СНиП КР 30-01-2001 пункту 8.12 должны соблюдаться нормы посадки деревьев и кустарников вблизи объектов инженерного благоустройства, в нашем случае подземных сетей канализации, по норме расстояние должно составлять не менее 1,5 погонных метров, сообщает пресс-служба мэрии.

Трубы уличной канализации находятся в постоянном контакте с корневыми системами растений и деревьев. Со временем корни пробивают любое препятствие: асфальт, бетон, камни. Привлекает корневую систему рыхлая почва, тепло и влага канализационного колодца, которые с годами неизбежно появляются, корни медленно, но верно опутывают всю поверхность канализации изнутри и снаружи, как паутина.

Самое интересное кроется в последствиях такого "симбиоза". В старых канализационных системах заросли корней приобретают такие масштабы, что напрочь забивают трубу и блокируют работу всей канализационной сети, после чего возникает засор.