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Мэрия Бишкека проводит очистку канализационных колодцев от корней деревьев

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- ВБ
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Сотрудники структурного подразделения мэрии города Бишкека "Бишкекводоканал" 2 раза в год проводят плановые работы по очистке канализационных колодцев от корней деревьев и растений.

Согласно СНиП КР 30-01-2001 пункту 8.12 должны соблюдаться нормы посадки деревьев и кустарников вблизи объектов инженерного благоустройства, в нашем случае подземных сетей канализации, по норме расстояние должно составлять не менее 1,5 погонных метров, сообщает пресс-служба мэрии.

Трубы уличной канализации находятся в постоянном контакте с корневыми системами растений и деревьев. Со временем корни пробивают любое препятствие: асфальт, бетон, камни. Привлекает корневую систему рыхлая почва, тепло и влага канализационного колодца, которые с годами неизбежно появляются, корни медленно, но верно опутывают всю поверхность канализации изнутри и снаружи, как паутина.

Самое интересное кроется в последствиях такого "симбиоза". В старых канализационных системах заросли корней приобретают такие масштабы, что напрочь забивают трубу и блокируют работу всей канализационной сети, после чего возникает засор.


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URL: https://www.vb.kg/374413
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, Бишкек
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