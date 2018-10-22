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"Кумтор". Какова роль компании для Кыргызстана?

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- Виктория Григоренко
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По данным Национального статистического комитета республики, объем прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан с начала года сократился почти на половину – на 33,2 процента. Просела в первом полугодии и экономика страны. Причина – один из главных промышленных объектов страны, являющийся флагманом экономики – компания "Кумтор" – сократила добычу золота на месторождении. И хотя прогнозы на второе полугодие достаточно оптимистичны, но ясно одно – влияние канадского инвестора на Кыргызстан по-прежнему существенно. А его благополучие является залогом здорового и привлекательного инвестклимата в республике.

В значимости компании на экономику страны признается и министр Олег Панкратов. По его словам, основным показателем экономики является ВВП.

– А также насколько высок вклад той или иной отрасли или предприятия в него. "Кумтор" в этом плане флагман – в общем объеме он дает около 40 процентов промышленного производства. То есть, почти половина всей промышленной продукции выпускается "Кумтором". И если, скажем, компания перестанет работать, то экономика может упасть на несколько процентных пунктов. И это без учета немалых налоговых отчислений, выплат в соцфонд, от которых идет подпитка бюджета страны. Да и в инвестиционном плане иностранная компания – показатель нашей привлекательности, – пояснил VB.KG Панкратов.

Но несмотря на то, что правительство в открытую говорит о влиянии "Кумтора" на республику, он по-прежнему остается "козырной картой" для отдельной части парламентариев и активистов. Не особо разбираясь в экономических тонкостях, они периодически обрушиваются на инвестора с критикой.

Однако за 27 лет Кыргызстану так и не удалось привлечь в республику достаточно капиталовложений и найти альтернативу КГК, считает экс-министр экономики Арзыбек Кожошев.

– Наша экономика действительно сильно привязана к Кумтору. Около 10 процентов ВВП нам дает именно этот инвестор. Его процентное соотношение в структуре промышленности, говорит о том, что в ближайшее время она продолжит влиять на динамику роста ВВП. Это хорошо видно и по резкому падению показателей в первом полугодии за счет снижения производства на данном месторождении, – подчеркнул VB.KG Кожошев.

Мы давно говорим о том, что надо делать дифференциацию нашей экономики, напомнил экономист.

– Но, к сожалению, найти альтернативу "Кумтору" у нас пока не получается. Хотя, конечно, делать ставку лишь на одну компанию промышленного сектора – большой минус для страны. Пока же другие компании занимают в этом объеме лишь малую нишу. Тем не менее, такова реальность. И ее игнорировать нельзя, – добавил Кожошев.

Примечательна и социальная ответственность инвестора. Такими объемами инициированных и профинансированных проектов для местного населения может похвастаться не каждая компания. И если уж делать ставку на региональное развитие, так может стоит не мешать инвесторам работать, а поддерживать их деятельность? Возможно, именно это и станет фактором для притока иностранного капитала в государство…


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URL: https://www.vb.kg/374417
Теги:
ВВП, инвестиции, Кыргызстан, экономика, Кумтор
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