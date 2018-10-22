Квартиры дольщиков "Альянс Курулуш Плюс" пытается отобрать другая компания?

Сегодня обманутые дольщики компании "Альянс Курулуш Плюс" проводят митинг-реквием у здания Бишкекского горсуда. Они зажгли свечи и запустили в небо черные шары в память о погибшем 17 октября их дольщике. Сердце 45-летнего мужчины, вложившего в квартиру последние деньги, остановилось после постановления Бишкекского горсуда.

Вот только на этот раз речь идет не о скандально известном учредителе компании Максиме Альянове. Сейчас отнять недвижимость дольщиков, по их утверждению, пытается другая стройкомпания - "Аида Компани". Согласно базе Минюста, она принадлежит Бозулану Мамазаирову. Помимо данной стройкомпании, он является основателем и владельцем еще 21 бизнес-объекта.

При этом дольщики компании уверены, что ОсОО "Аида Компани" совершает открытый рейдерский захват бизнеса "Альянс Курулуш Плюс" в 3-м микрорайоне.

- Наш судебный произвол начался с момента заведения уголовного дела на Максима Альянова. Многие думают, что именно он виноват в ситуации с дольщиками. В нашем случае это не так. Здесь идет откровенный захват объектов компанией "Аида Компани". И мы уверены, что эта компания целенаправленно создавала негативный "вброс" на Альянова. Так как в их договоре с "Альянс Курулуш Плюс" прописано, что, если последняя нарушает его условия, компания Мамазаирова расторгает договор, а всю ответственность перед дольщиками несет "Альянс Курулуш Плюс". В итоге "Аида Компани" получает участок со строениями. Поэтому сейчас этим рейдерам выгодно, чтобы Максим Альянов получил уголовный срок или сбежал из страны. Их совершенно не волнует, что от этого пострадают простые люди. И первые жертвы среди дольщиков уже появились, - рассказал VB.KG дольщик Азамат.

По его словам, представители компании Мамазаирова запугивают сотрудников "Альянс Курулуш Плюс", многие даже боятся им оказывать сопротивление.

- Нам страшно за потраченные деньги. В моем случае, например, квартира не только оплачена, но есть и регистрация. Вот только в "Аида Компани" нам открыто сказали, что не признают наш договор с "Альянс Курулуш Плюс", а если и признают, то по новым условиям. Дольщики опасаются, что могут не только лишиться квартир и денег, но им получать еще "квитанцию" по оплате квадратных метров по другому тарифу. И те, кто не заплатит, опять же лишится честно приобретенного жилья. При этом многие продали последнее, и живут на съемных квартирах. Мы обращались в разные инстанции, писали письма, но реакции пока нет. Люди готовы отдельно скидываться и сами достраивать свои дома. Но даже этого нам не дают сделать. И то, что осталось, забирают путем рейдерства. Конечно, такие попытки были и раньше, но люди начинали возмущаться, и они "откатывали". Но сейчас понятно, что Бозулану Мамазаирову все равно. И это при том, что около 80 процентов дольщиков внесли 100 процентную оплату. Я, например, надеялся, что мой дом будет сдан в эксплуатацию этой осенью. Но начиная с июня стройка встала, - подчеркивает Азамат.

Другой участник акции протеста, дольщик Марлес отмечает, что следствие навстречу обманутым гражданам также не идет.

- Следователи забрали себе все документы и не предоставляют нам никакой информации. Что происходит, мы пытаемся по крупице узнать друг от друга. Но оплачивал за землю "Альянс Курулуш Плюс" из денег дольщиков. То есть, строительство шло на народные деньги. А они ("Аида Компани" - ред.) хотят забрать недвижимость себе через расторжение договора, препятствуют строительству и регистрации людей. До этого суд вставал на нашу сторону дольщиков – "Аида Компани" проиграла три суда. И неожиданно выиграла четвертый суд - Бишкекский под председательством судей Бейсекеева, Бектемирова и Досмамбетова. И дело ушло в Верховный суд. При этом представители "Аида Компани" утверждает, что по 3-му микрорайону Альянов недодал им 100 квадратов участка. А по факту им был подарен безвозмездно весь первый этаж. О каких 100 квадратах идет речь? Насколько нам известно, с этой компанией аффилирована депутат парламента М.М. (от фракции "Республика - Ата-Журт" - ред.) Именно она сейчас получила "дорогу" к сфере строительства и архитектуре. А куда деваться простым людям? Суд принял незаконное решение, и у нас уже умер дольщик 1973 года рождения. После судебного заседания у него случился инфаркт, и его не довезли до больницы, еще одна женщина, которая вложила все свои деньги, сейчас находится на сердечных препаратах. Сегодня мы вышли выразить скорбь и высказать протест неправомочному решению суда, - пояснил VB.KG Марлес.

Дольщик добавил, что они продолжат добиваться наказания судей.

- Подобное решение судебного органа - уголовно-наказуемое деяние. И у него уже появляются жертвы. Что будет дальше, страшно предположить, - заключил он.

Стоит отметить, что на данный момент договора, активы и недвижимость "Альянс Курулуш Плюс" арестованы. Максим Альянов находится в СИЗО, его обвиняют в мошенничестве.

VB.KG не может подтвердить правоту заявлений дольщиков, но ситуацию, судя по всему, пора брать под контроль.