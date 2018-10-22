Ответ мэрии на народную новость - светофор будет установлен!

Для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов, а также принимая во внимание многочисленные просьбы горожан и обращение УОБДД ГУВД г. Бишкек, мэрией города Бишкек в ближайшее время будет установлен светофор на перекрестке Баялинова – Орозбекова.

Соответствующее распоряжение подписано мэром столицы Азизом Суракматовым.

Согласно распоряжения управлением городского транспорта будут внесены необходимые изменения в титульный список строек светофорных объектов на 2018 год, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее читатель VB.KG поблагодарил дорожные службы мэрии за хороший ремонт дороги по Орозбекова ниже Жибек-Жолу, но пожаловался, что ниже на пересечении Баялинова (Щербакова) - Орозбекова нет светофора, из-за чего страдают люди и бьются машины.