Работы по подключению к отоплению жилых домов в Бишкеке выполнены на 96%

По данным "Бишкектеплосети", на данный момент в работе магистрали: Запад-1 (ПС;ОС); Запад-2 (ПС;ОС); Запад-3 (ПС;ОС); Восток (ПС); Аламедин (ОС).

На 14.00 22 октября на ТЭЦ в работе: 7 котлов, 4 турбины, 15 мельниц.

Температура сетевой воды ПС/ОС – 62/47 ºС.

Работы по подключению остальных потребителей продолжаются.

Объекты ИТОГО Всего Включ % Мед.учреждения 69 61 88 Дошк.учреждения 73 68 93 Школы 55 52 95 Жилые дома (БТС) 1942 1863 96 Жилые дома (ведомственные) 66 аб 35 53

Всего же с начала отопительного сезона 18 октября на аварийные службы "Бишкектеплосети" поступило 3597 обращений. 3000 из них касались проблем с подачей тепла, остальные - связанные с подачей горячей воды. Все заявки отработаны.