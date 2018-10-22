Погода
$ 69.28 - 69.57
€ 79.50 - 80.35

Работы по подключению к отоплению жилых домов в Бишкеке выполнены на 96%

137  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным "Бишкектеплосети", на данный момент в работе магистрали: Запад-1 (ПС;ОС); Запад-2 (ПС;ОС); Запад-3 (ПС;ОС); Восток (ПС); Аламедин (ОС).

На 14.00 22 октября на ТЭЦ в работе: 7 котлов, 4 турбины, 15 мельниц.

Температура сетевой воды ПС/ОС – 62/47 ºС.

Работы по подключению остальных потребителей продолжаются.

ОбъектыИТОГО
ВсегоВключ%
Мед.учреждения696188
Дошк.учреждения736893
Школы555295
Жилые дома (БТС)1942186396
Жилые дома (ведомственные)66 аб3553

Всего же с начала отопительного сезона 18 октября на аварийные службы "Бишкектеплосети" поступило 3597 обращений. 3000 из них касались проблем с подачей тепла, остальные - связанные с подачей горячей воды. Все заявки отработаны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374427
Теги:
Бишкектеплосеть, отопительный сезон, Бишкек, теплоснабжение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  