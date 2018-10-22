Работы по подключению к отоплению жилых домов в Бишкеке выполнены на 96%

По данным "Бишкектеплосети", на данный момент в работе магистрали: Запад-1 (ПС;ОС); Запад-2 (ПС;ОС); Запад-3 (ПС;ОС); Восток (ПС); Аламедин (ОС).
На 14.00 22 октября на ТЭЦ в работе: 7 котлов, 4 турбины, 15 мельниц.
Температура сетевой воды ПС/ОС – 62/47 ºС.
Работы по подключению остальных потребителей продолжаются.
|Объекты
|ИТОГО
|Всего
|Включ
|%
|Мед.учреждения
|69
|61
|88
|Дошк.учреждения
|73
|68
|93
|Школы
|55
|52
|95
|Жилые дома (БТС)
|1942
|1863
|96
|Жилые дома (ведомственные)
|66 аб
|35
|53
Всего же с начала отопительного сезона 18 октября на аварийные службы "Бишкектеплосети" поступило 3597 обращений. 3000 из них касались проблем с подачей тепла, остальные - связанные с подачей горячей воды. Все заявки отработаны.