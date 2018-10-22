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Школьники побывали на пограничной заставе "Токмок"

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что на пограничной заставе "Токмок" управления ГПС КР по Чуйской области состоялся День открытых дверей.

В пограничное подразделение прибыли около 70 старшеклассников - учащиеся школы-гимназии №62, а также учителя школы и ветераны пограничной службы.

Школьникам и гостям организовали экскурсию по пограничной заставе, продемонстрировали стрелковое оружие и технику, состоящие на вооружении подразделения, а также рассказали о правилах пограничной службы и ознакомили с условиями быта солдат.

Ребята смогли не только подержать в руках настоящее боевое оружие, осмотреть изнутри военную технику, но и поближе познакомиться с особенностями службы на пограничной заставе. Школьников интересовало буквально все: как несут службу пограничные наряды, как проводят свой досуг пограничники. Побывав в столовой, школьники с удовольствием попробовали солдатскую пищу.

Выступая перед гостями, начальник пограничной заставы "Токмок" капитан Эрмек Эсенгулов сказал: "Мы проводим День открытых дверей на пограничной заставе для того, чтобы дети понимали - что такое военная служба, на примере наших военнослужащих учились любить Родину. Уверен, что сегодняшнее знакомство с армией поможет этим ребятам определиться с профессией в дальнейшем".

Далее гостям были представлены действия служебной собаки по кличке Троян по задержанию нарушителей государственной границы. Мероприятие завершил концерт, подготовленный пограничниками.


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URL: https://www.vb.kg/374429
Теги:
дети, Токмак, Кыргызстан, Погранслужба
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