Школьники побывали на пограничной заставе "Токмок"

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что на пограничной заставе "Токмок" управления ГПС КР по Чуйской области состоялся День открытых дверей.

В пограничное подразделение прибыли около 70 старшеклассников - учащиеся школы-гимназии №62, а также учителя школы и ветераны пограничной службы.

Школьникам и гостям организовали экскурсию по пограничной заставе, продемонстрировали стрелковое оружие и технику, состоящие на вооружении подразделения, а также рассказали о правилах пограничной службы и ознакомили с условиями быта солдат.

Ребята смогли не только подержать в руках настоящее боевое оружие, осмотреть изнутри военную технику, но и поближе познакомиться с особенностями службы на пограничной заставе. Школьников интересовало буквально все: как несут службу пограничные наряды, как проводят свой досуг пограничники. Побывав в столовой, школьники с удовольствием попробовали солдатскую пищу.

Выступая перед гостями, начальник пограничной заставы "Токмок" капитан Эрмек Эсенгулов сказал: "Мы проводим День открытых дверей на пограничной заставе для того, чтобы дети понимали - что такое военная служба, на примере наших военнослужащих учились любить Родину. Уверен, что сегодняшнее знакомство с армией поможет этим ребятам определиться с профессией в дальнейшем".

Далее гостям были представлены действия служебной собаки по кличке Троян по задержанию нарушителей государственной границы. Мероприятие завершил концерт, подготовленный пограничниками.