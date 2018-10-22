В МИДе начинаются "чистки"?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 октября, принял министра иностранных дел страны Чингиза Айдарбекова.

Состоялся обмен мнениями по реализации ключевых направлений внешней политики Кыргызстана, комплексных внешнеполитических вопросов, стоящих на повестке дня.

Глава государства поставил задачу реализовать ранее достигнутые договоренности в ходе его официальных и государственных визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, развивать и укреплять добрососедские отношения со странами-партнерами.

"Ведение внешней политики страны должно быть последовательным, глубоко продуманным и взвешенным, с приоритетным учетом интересов Кыргызской Республики", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Также поставлена задача по усилению работы по привлечению инвестиций, развития туристического потенциала страны, защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом.

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков отметил, что по каждому соглашению и договоренностям, достигнутым в ходе визита Президента КР, будет проводиться тщательная работа с целью их реализации и продвижения.

Касаясь резонансных вопросов и критики, которые в последнее время были озвучены в средствах массовой информации относительно деятельности внешнеполитического ведомства, Чингиз Айдарбеков проинформировал, что правоохранительные органы проводят соответствующую работу по поручению Президента КР.

"На основании результатов проверки будет проведен тщательный анализ, и приняты соответствующие решения. Общество и руководство страны будет проинформировано о результатах, вопрос находится на моем личном контроле", - резюмировал министр Чингыз Айдарбеков.