Тюлеев про Атамбаева: мы не помирились, а просто летели в одном самолёте

Нариман Тюлеев опубликовал фото вместе с Алмазбеком Атамбаевым. Как пояснил VB.KG сам Нариман Ташболотович, они с Алмазбеком Шаршеновичем не помирились, а просто летели одним самолётом.

- Мы проговорили с ним (Атамбаевым - ред.) Все четыре часа. Он вернётся, - только и рассказал Тюлеев.

Ранее экс-мэр заявлял VB.KG, что даже в "туалет с Атамбаевым не пойдет".

Напомним, Тюлеев был осуждён за коррупцию и отправлен в места не столь отдалённые именно при Атамбаеве.

К слову пользователи Кирнета глядя на фото решили, что заклятые враги, коими всегда были Тюлеев и Атамбаев, не совсем трезвы.