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Тюлеев про Атамбаева: мы не помирились, а просто летели в одном самолёте

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- Елена Цой
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Нариман Тюлеев опубликовал фото вместе с Алмазбеком Атамбаевым. Как пояснил VB.KG сам Нариман Ташболотович, они с Алмазбеком Шаршеновичем не помирились, а просто летели одним самолётом.

- Мы проговорили с ним (Атамбаевым - ред.) Все четыре часа. Он вернётся, - только и рассказал Тюлеев.

Ранее экс-мэр заявлял VB.KG, что даже в "туалет с Атамбаевым не пойдет".

Напомним, Тюлеев был осуждён за коррупцию и отправлен в места не столь отдалённые именно при Атамбаеве.

К слову пользователи Кирнета глядя на фото решили, что заклятые враги, коими всегда были Тюлеев и Атамбаев, не совсем трезвы.


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URL: https://www.vb.kg/374436
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, политика, ссора
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