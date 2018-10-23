Семейные врачи обещанную повышенную зарплату в ноябре не получат

С 23 октября начнется обучение сотрудников медико-информационных отделов, бухгалтеров новой системе подсчета заработных плат. Об этом накануне в ходе пресс-конференции сообщил председатель ФОМС Марат Калиев.

Он отметил, что средства на повышение зарплат семейных врачей заложены в бюджете, как на текущий год, так и на следующий. Но чтобы начислить надбавки, потребуется какое-то время.

- Постановление правительства подписано. И за результаты работы октября медики уже будут получать первые повышенные выплаты в ноябре. Но в разных учреждениях по-разному, в зависимости от того, как будут завершены подсчеты. С завтрашнего дня наши специалисты вместе со специалистами Минздрава едут в каждую область и начнут обучение сотрудников медико-информационных отделов, бухгалтеров, руководителей организаций по работе с новой системой, - объяснил Калиев.

Однако министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев решил уточнить.

- Вопрос с деньгами решен. Мы не пошли классическим методом – увеличить на 50% зарплату и все. Мы считаем, что каждая копейка должна приносить результат. Его изучим, посчитаем в ноябре, и в декабре уже будем получать хорошую зарплату, - заявил глава ведомства.

Напомним, с 1 октября в Кыргызстане вводится новый механизм оплаты труда семейных врачей. Она состоит из гарантированной части и допоплаты, которая ориентирована на результат. Надбавка зависит пока от 10 индикаторов, к примеру, снижение числа материнской и младенческой смертности и т.п. Подсчеты будут осуществляться через специальную компьютерную программу КИФ – клинико-информационную форму.

Таким образом, по данным Минздрава, вместо 10 тысяч сомов в месяц, которые получает семейный врач с большим стажем, он имеет возможность заработать 26 тысяч сомов.

А молодой специалист вместо 6,5 тысяч сомов - 22 тысяч сомов в месяц.