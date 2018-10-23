В МЧС КР будут демонтировать коррупционные риски

Рабочая группа Совета безопасности Кыргызской Республики по контролю за реализацией Государственной стратегии антикоррупционной политики на очередном заседании рассмотрела и утвердила детализированный план по демонтажу коррупционных рисков в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Ранее экспертной группой Совета безопасности в системе министерства были выявлены 37 коррупционных рисков.

В частности, коррупционные риски связаны с неэффективным использованием бюджетных средств при планировании и предупреждении чрезвычайных ситуаций; хищениями при проведении аварийно-восстановительных работ и капитального строительства; отсутствием профилактических мер и противопожарных мероприятий; списанием горюче-смазочных материалов; выплатами по страхованию; нерациональной деятельностью подведомственных подразделений МЧС на хозрасчетном обеспечении; сдачей в аренду имущества подведомственными подра? ?делениями МЧС; незаконным переходом государственного имущества частным лицам.

Секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев отметил важность регламентации и автоматизации ряда процессов в ведомстве, что позволит исключить имеющиеся коррупционные риски в системе МЧС КР.

"Работа Министерства чрезвычайных ситуаций страны при ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий должна быть максимально прозрачной. Все процессы, происходящие в министерстве и его структурных подразделениях, должны быть четко регламентированы и исключать возникновение коррупционных рисков", - сказал Дамир Сагынбаев.

На заседании Рабочей группы Совета безопасности были подняты вопросы участия отдельных поставщиков, аффилированных с должностными лицами МЧС, при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Члены рабочей группы обратили внимание на дискреционные полномочия министерства по включению объектов в План специальных превентивных ликвидационных мероприятий, что также вызывает коррупционные риски.

По итогам обсуждения члены рабочей группы одобрили детализированный план по демонтажу коррупционных рисков в МЧС КР.

Также были рассмотрены итоги мониторинга по реализации детализированных планов по демонтажу системной коррупции в Департаменте регистрации населения и актов гражданского состояния и Архивном агентстве, находящиеся при Государственной регистрационной службе при Правительстве КР.

Члены рабочей группы отметили, что несмотря на определенный прогресс по реализации антикоррупционных мероприятий, предусмотренных планами, тем не менее, наблюдается существенное нарушение сроков их исполнения.

По итогам заседания руководству ГРС и экспертной группе Секретариата Совета безопасности рекомендовано актуализировать планы по демонтажу системной коррупции в указанных ведомствах.