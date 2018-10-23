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Дождь сегодня только в Иссык-Кульской области

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- Виктория Григоренко
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В большинстве регионов Кыргызстана сегодня без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

Как отмечается, дождь сегодня ожидается лишь в Иссык-Кульской области.

"В Бишкеке температура воздуха ночью +5, днем +20 градусов. В Иссык-Кульской области ночью заморозки до −3 градусов, днем +13 градусов. В Таласской - ночью −2, днем до +18 градусов, в Нарынской - ночью температура опустится до −11 градусов, а днем поднимется до +13. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +1, днем до +20 градусов", - проинформировали синоптики.


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URL: https://www.vb.kg/374440
Теги:
Иссык-Кульская область, погода, Кыргызстан, Кыргызгидромет, МЧС
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