Гражданин Узбекистана пытался попасть в Кыргызстан по чужому паспорту

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 22 октября 2018 г. на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Достук - автодорожный" пограничный наряд задержал гражданина Узбекистана с чужим паспортом.

Гражданин Узбекистана направлялся из Узбекистана в Кыргызстан и при прохождении паспортного контроля предъявил кыргызским пограничникам паспорт на имя Ш.Н., 1972 г.р.

Однако пограничный наряд выявил несоответствие личности предъявителя фотографии в документе. Во время опроса узбекистанец подтвердил, что пытался въехать в Кыргызстан по чужому паспорту.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.