ГКНБ: задержан распространитель провокационного видеоролика

"Так, им были распространены видеоролики, снятые в 2010 году, где неустановленные лица узбекской национальности избивают молодых людей кыргызской национальности...."
Если есть видео от 2010 года, где НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ лица одной национальности избивают молодых людей кыргызской национальности, то возникает вопрос - чем же тогда 8 лет занимаются правоохранительные органы Кыргызстана ? Установить этих лиц и привлечь к ответственности и рассказать об этом общественности, чтобы у молодых кыргызов не было желания совершать самосуд.
Впрочем, насколько я понимаю, срок давности прошел и никого уже привлечь к ответственности нельзя. Вот так и живем. Правоохранительные органы не сделали свою работу, а теперь решили посадить того, кто им напомнил об этом. Понять, простить и отпустить. После профилактической беседы.