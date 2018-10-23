ГКНБ: задержан распространитель провокационного видеоролика

22 октября 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин КР А.А, 1989 г.р., уроженец Баткенской области.

Установлено, что задержанный создал группу в социальной сети "WhatsApp", где состоят свыше 100 абонентов и размещал видеоролики провокационного характера, направленные на разжигание межнациональной вражды.

Так, им были распространены видеоролики, снятые в 2010 году, где неустановленные лица узбекской национальности избивают молодых людей кыргызской национальности, а также молодые лица кыргызской национальности избивают лиц узбекской национальности, требуя просить прощения за действия, происходившие в 2010 году.

В настоящее время задержанный дал признательные показания в распространении материалов и раскаивается в содеянном.

Собранные материалы в отношении А.А. переданы в следственные органы ГКНБ КР для дачи юридической оценки и принятия процессуального решения.

ГКНБ КР продолжаются мероприятия, направленные по выявлению и пресечению распространения и изготовления материалов провокационного характера.

Напомним, что согласно статьи 299 УК КР, действия, направленные на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной (этнической) или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, наказываются лишением свободы от четырех до семи лет.