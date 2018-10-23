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ГКНБ: задержан распространитель провокационного видеоролика

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- ВБ
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22 октября 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин КР А.А, 1989 г.р., уроженец Баткенской области.

Установлено, что задержанный создал группу в социальной сети "WhatsApp", где состоят свыше 100 абонентов и размещал видеоролики провокационного характера, направленные на разжигание межнациональной вражды.

Так, им были распространены видеоролики, снятые в 2010 году, где неустановленные лица узбекской национальности избивают молодых людей кыргызской национальности, а также молодые лица кыргызской национальности избивают лиц узбекской национальности, требуя просить прощения за действия, происходившие в 2010 году.

В настоящее время задержанный дал признательные показания в распространении материалов и раскаивается в содеянном.

Собранные материалы в отношении А.А. переданы в следственные органы ГКНБ КР для дачи юридической оценки и принятия процессуального решения.

ГКНБ КР продолжаются мероприятия, направленные по выявлению и пресечению распространения и изготовления материалов провокационного характера.

Напомним, что согласно статьи 299 УК КР, действия, направленные на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной (этнической) или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, наказываются лишением свободы от четырех до семи лет.


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URL: https://www.vb.kg/374446
Теги:
ГКНБ, Интернет, Узбекистан, Кыргызстан, межнациональная вражда, уголовное дело
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Комментарии
Читатель Вечерки
23.10.2018, 11:04
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 5

"Так, им были распространены видеоролики, снятые в 2010 году, где неустановленные лица узбекской национальности избивают молодых людей кыргызской национальности...."

Если есть видео от 2010 года, где НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ лица одной национальности избивают молодых людей кыргызской национальности, то возникает вопрос - чем же тогда 8 лет занимаются правоохранительные органы Кыргызстана ? Установить этих лиц и привлечь к ответственности и рассказать об этом общественности, чтобы у молодых кыргызов не было желания совершать самосуд.

Впрочем, насколько я понимаю, срок давности прошел и никого уже привлечь к ответственности нельзя. Вот так и живем. Правоохранительные органы не сделали свою работу, а теперь решили посадить того, кто им напомнил об этом. Понять, простить и отпустить. После профилактической беседы.

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Жалоба модератору
Нарын Кыргызстан
23.10.2018, 11:12
Карма: +18
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Плюсов: 28
Минусов: 10
Комментариев: 66

Спорим ему ничего не будет! Раз менты уже заявили, что он раскаивается и просит прощение, значит даже уголовное дело не заведут.  А все потому, что он разжигал межнац против узбеков. Вот если бы на оборот, то 100% бы посадили.

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