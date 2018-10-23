Что будет с обвиняемыми в гибели замглавы "Аэронавигации"?

Завтра районный суд Октябрьского района Бишкека изберет меру пресечения задержанным по делу о смерти замдиректора Госпредприятия "Кыргызаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

- Сейчас задержанные по-прежнему находятся в изоляторе временного содержания. Завтра суд изберет им меру пресечения, - рассказали корреспонденту VB.KG.

Напомним, в воскресенье, 21 октября, в районе Южных ворот в Бишкеке столкнулись два автомобиля. Мужчины, в том числе Маматназар Жакыпбаев - замглавы "Аэронавигации", вышли из машин, чтобы разобраться в случившемся. В разгар конфликта чиновник упал и получил травму. Он скончался в машине "Скорой" по дороге в больницу. В милиции возбудили уголовное дело по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Задержаны двое подозреваемых.