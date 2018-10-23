Погода
$ 69.24 - 69.49
€ 79.17 - 80.00

Что будет с обвиняемыми в гибели замглавы "Аэронавигации"?

519  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завтра районный суд Октябрьского района Бишкека изберет меру пресечения задержанным по делу о смерти замдиректора Госпредприятия "Кыргызаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

- Сейчас задержанные по-прежнему находятся в изоляторе временного содержания. Завтра суд изберет им меру пресечения, - рассказали корреспонденту VB.KG.

Напомним, в воскресенье, 21 октября, в районе Южных ворот в Бишкеке столкнулись два автомобиля. Мужчины, в том числе Маматназар Жакыпбаев - замглавы "Аэронавигации", вышли из машин, чтобы разобраться в случившемся. В разгар конфликта чиновник упал и получил травму. Он скончался в машине "Скорой" по дороге в больницу. В милиции возбудили уголовное дело по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Задержаны двое подозреваемых.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374447
Теги:
ГУВД, Кыргызаэронавигация, ДТП, задержание, драка, Бишкек, Маматназар Жакыпбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Райзап
23.10.2018, 13:53

Кто его знает как там было? может сам упал, может самозащита была? такое может произойти с каждым, но если придерживаться правила ДДД (дай дураку дорогу) то этого не будет у человека разумного, а дурак нарвется на себе подобного.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  