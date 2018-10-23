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Осмонбека Артыкбаева вновь требуют перевести из СИЗО ГКНБ в больницу

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- Оксана Гут
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Адвокаты ждут от руководства ГКНБ решение о переводе следственно-арестованного Осмонбека Артыкбаева в больницу. Об этом VB.KG сказала адвокат депутата парламента Айжан Орозакунова.

С ее слов, на госпитализации настаивают врачи Национального центра кардиологии и терапии им. Миррахимова, где Артыкбаев лежал почти две недели с 10 июля.

- Мы всегда говорили, что состояние здоровья нашего подзащитного не позволяет ему содержаться в СИЗО. Еще в июле вместо того, чтобы довести лечение до конца и провести операцию, его поместили обратно в СИЗО ГКНБ. Ему становилось резко хуже. В начале октября мы вызывали врачей из специализированной больницы, и они написали, что Артыкбаева буквально срочно нужно переводить в стационар, чтобы провести операцию. Но пока от руководства ГКНБ и СИЗО нет ответа, - отметила адвокат.

Она сообщила, что намерена сегодня посетить подзащитного и узнать, как он чувствует себя после вечернего приступа.

- Накануне ему стало плохо, и даже пришлось вызвать скорую помощь. И это не в первый раз, - подчеркнула Орозакунова.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев обвиняется по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 303 ч.1 "Коррупция" УК КР. В СИЗО ГКНБ он находится с июня.


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URL: https://www.vb.kg/374448
Теги:
ГКНБ, СИЗО, скорая помощь, ТЭЦ, коррупция, операция, уголовная ответственность, безТЭЦ, Жогорку Кенеш, Айжан Орозакунова, Осмонбек Артыкбаев
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Комментарии
Эмир
23.10.2018, 14:47

Вот поэтому наша страна никак не может встать на ноги, все руководители совсем брльные. Нельзя таких во власть. Надо предоставлять справку о состоянии здоровья. Чтобы, когда сядут на нары не жаловались, а то ни одного здорового нет. 

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