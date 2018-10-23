Ренату Самудинову приснился Текебаев на свободе. Вещий сон или пиар-ход?

Политическому беженцу и экс-лидеру молодежного крыла СДПК Ренату Самудинову приснился лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев на свободе. Об этом активист написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, во сне он обрадовался тому, что заключенный политик вышел на свободу.

"Я вел машину, когда увидел, что Омурбек Чиркешович с женщиной и двумя девочками переходили дорогу на светофоре. У всех четверых было радостное настроение. Неужели он вышел на свободу, обрадовался я. Одежда Омурбека Чиркешовича очень шла ему", - написал он.

Все комментаторы к данному посту увидели в этом добрый знак того, что главный "атамекеновец" действительно скоро выйдет на свободу. Сам Ренат Самудинов не стал этому возражать, добавив, что, возможно, так и будет, так как в свое время видел вещий сон про то, как Аскар Акаев бежал из страны.

Напомним, экс-лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов вместе с супругой находятся в США, где ранее они попросили политического убежища.