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Ренату Самудинову приснился Текебаев на свободе. Вещий сон или пиар-ход?

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- Бакыт Стамов
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Политическому беженцу и экс-лидеру молодежного крыла СДПК Ренату Самудинову приснился лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев на свободе. Об этом активист написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, во сне он обрадовался тому, что заключенный политик вышел на свободу.

"Я вел машину, когда увидел, что Омурбек Чиркешович с женщиной и двумя девочками переходили дорогу на светофоре. У всех четверых было радостное настроение. Неужели он вышел на свободу, обрадовался я. Одежда Омурбека Чиркешовича очень шла ему", - написал он.

Все комментаторы к данному посту увидели в этом добрый знак того, что главный "атамекеновец" действительно скоро выйдет на свободу. Сам Ренат Самудинов не стал этому возражать, добавив, что, возможно, так и будет, так как в свое время видел вещий сон про то, как Аскар Акаев бежал из страны.

Напомним, экс-лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов вместе с супругой находятся в США, где ранее они попросили политического убежища.


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URL: https://www.vb.kg/374449
Теги:
Аскар Акаев, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, СДПК, политическое убежище, США, Кыргызстан, Ренат Самудинов
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Комментарии
Райзап
23.10.2018, 13:47

Да действительно сон вещий, выйдет теке на свободу лет так через пять после того как срок отмотает.

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Макс
23.10.2018, 14:16

значит Текебаев пошел на сделку с властью и те потихоньку начинают готовить народ. может признает вину и попросит помилования.

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скафнюк
23.10.2018, 14:29

просьба к премьеру взять этого нелегала на работу..вам не надо содержать целое министерство и что то планировать и анализировать..достаточно его сны чтобы определить что будет в будущем...экономия народных средств..так сказать..

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