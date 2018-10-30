В Узбекистане резкий рост цен на товары. Чем это чревато для Кыргызстана?

Узбекистан решительно двинулся в сторону ВТО. И с 16 октября правительство соседнего государства инициировало резкий подъем цен на свет, газ и бензин. Об этом сообщает узбекское издание Vesti.uz.

"Всемирная торговая организация вместе с МВФ требует от государств избавиться от дотаций на коммунальные услуги. Плюс впереди неизбежный рост цен, галопирующая инфляция, допускается и заметное падение курса сума", - подчеркивает издание.

Стоит отметить, что хотя РУз не является членом ЕАЭС, республика давно наладила сбыт своей продукции в интеграционное объединение.

Как это касается Кыргызстана и нашей экономики? Дело в том, что узбекский импорт в нашу республику растет достаточно хорошими темпами. И, конечно же, происходящее в РУз отразится и на ценовой политике как на узбекском, так и на нашем рынках.

По словам экономиста, бизнес-аналитика Искенденра Шаршеева, узбекский сум продолжит падение до тех пор, пока не дойдет до оптимума.

- Конечно, чтобы сдержать шоки у населения, государство будет проводить определенную регуляцию. И цены там продолжат рост, чуть снизятся и доходы населения страны. Это нормальное явление. Но в итоге это очень сильно поможет узбекскому экспорту. Тому пример - положительная ситуация экспорта Казахстана после девальвации тенге, - пояснил VB.KG Шаршеев.

А вот нам от этих реформ будет достаточно сложно, потому что между нами торговля будет напоминать экономическое противостояние США и Китая, считает экономист.

- Китай всегда искусственно держит низким курс юаня, США считает это несправедливым. Ведь если отпустить валюту КНР, то это выровняет позиции стран в торговле. Но такое предложение не нравится Поднебесной. Ведь в данном случае это снизит их экспорт. В нашем случае почти то же самое. После падения узбекского сума, РУз будет иметь преимущество в поставках своих товаров к нам и в ЕАЭС. А вот реализация наших товаров у них и даже в экономическом союзе станет сложнее из-за ценовой неконкурентоспособности продукции КР, - подчеркнул Шаршеев.

Чем это грозит КР, задался вопросом экономист.

- Упадут доходы производителей, что негативно скажется на экономической составляющей страны и в разы увеличит объем более дешевого узбекского товара на наших рынках, - заключил Искендер Шаршеев.