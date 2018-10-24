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Гульзат Мамытбек призвала мигрантов не работать дворниками и посудомойками

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Кыргызские мигранты не должны работать за границей дворниками и посудомойками. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила активистка Гульзат Мамытбек.

По ее словам, кыргызы должны проснуться и почувствовать себя ханами.

- Если ты едешь в Россию, Америку и другие страны, то будь там ханом. В нас живет дух Манаса. Кыргызстан - это потенциально талантливый народ. Я сегодня надела корону, которая олицетворяет ханство. Этим я хочу продемонстрировать величие кыргызов. Наши горы олицетворяют наше величие. А мы немного об этом забыли и ведем себя как-то не по-хански. Я как вдохновительница Кыргызстана заявляю, что к 2030 году наше государство станет страной № 1. Я это заявляю с полной уверенностью и знанием своего дела. Потому что знаю, как это осуществить. Я побывала во многих странах и ответственно заявляю, что им есть, чему поучиться у нас. Да, мы многому можем научиться у них, но и кыргызы могут поделиться с миром своей философией и культурой.

Активистка также призвала соотечественников воздержаться от националистических взглядов и идей.

- Недавно видела видео, где кыргызы избивали узбека. Это неправильно. Все мы люди не должны опускаться до животного уровня. У нас одна земля, и мы должны жить в дружбе и согласии, - добавила Гульзат Мамытбек.


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URL: https://www.vb.kg/374457
Теги:
трудовая миграция, Кыргызстан, активисты, Гульзат Мамытбек
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Комментарии
скафнюк
24.10.2018, 14:12

первое впечатление когда видишь ее на новостной ленте то хочется кричать уберите ее уберите..а посидев и подумав приходишь к выводу о том что ничего ведь плохого и отрицательного она не несет..разве что рождает негатив у определенной части населения..чисто субьективное..и не более того..кому то нравится..кому то нет..но зла она не несет точно..

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Гость
24.10.2018, 14:13

100% под ганжей она)))

-1
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Читатель Вечерки
24.10.2018, 14:16
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 3
Комментариев: 15

Не надо наезжать на девушку. В данном случае  правильно она говорит.

Действительно, нам, кыргызам нужно подняться выше уровня рабов, посудомоек и дворников.

Даже в родном Кыргызстане мы ведем себя как покорные рабы.Например, каждый из вас знает, что в Жогорку Кенеше часть депутатов - либо тупицы, либо воры-коррупционеры. Но мы что-нибудь делаем ? Нет, спокойно сидим и своим горбом зарабатываем им на сладкую жизнь. Нет бы пойти в Жогорку Кенеш и пинками выгнать их к чертовой матери. Но рабская психология заставляет нас молчать. Эх...

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лик
24.10.2018, 14:22

Что за активистка такая чудо-юдо, типа новая зима не будет что ли

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сам по себе
24.10.2018, 14:24

Ещё один персонаж с розовыми очками. Если другие страны оплачивают труд дворника или как Вы выразились "посудомойки" на уровне средней зарплаты в КР, то представьте какая оплата труда в других странах работника с высшим образованием. А насчет страны номер один не могу с Вами не согласиться, вопрос только номер один в чем??? По хански у нас живут "властьимущие" и те через одного, сняли бы Вы очки да посмотрели на мир обычными глазами. На тот мир в котором пенсионеры получают в среднем 4000 сом, многодетные семьи на ребенка получают пособие в 500 сом.... Примеров можно привести много...

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123
24.10.2018, 14:25

одела маску клоуна и говорит словами клоуна.

https://www.vb.kg/doc/374485_otec_byrylay_otkazalsia_ot_vstrechi_s_ministrom_vnytrennih_del.html  его дочь убили #ханы#

https://www.vb.kg/doc/374465_zverskoe_izbienie_v_tamchy._miliciia_otkazyvaetsia_vozbyjdat_ygolovnoe_delo.html  и это тоже сделали  #ханы#

https://www.vb.kg/doc/374447_chto_bydet_s_obviniaemymi_v_gibeli_zamglavy_aeronavigacii.html  а вот еще #ханы#

да здравствует ВЕЛИКИЙ кыргызский хан народ

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Читатель Вечерки
24.10.2018, 14:34
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 3
Комментариев: 15

У нас живут хорошие люди. 

1) Поздним вечером с продуктами из магазина спешил домой, к семье. В темноте споткнулся о бордюр и упал. И сразу ко мне подбежал молодой парень с вопросом: "У вас все в порядке ?" Приятно, когда совершенно незнакомые люди пытаются помочь.

2) Однажды шел по тротуару. Машина, выезжающая со двора дома, одним колесом случайно заехала в арык. Я и еще двое мужчин, которые также шли по тротуару, не сговариваясь молча подошли к машине и за пять секунд вытолкнули ее из арыка. Никто даже "спасибо" от водителя не стал ждать - каждый пошел дальше по своим делам.

3) Рядом с остановкой один мужчина вдруг схватил женщину и потащил к машине. Я и еще один парень рванулись к ним. С криком "Стоять ! Милиция !" я схватил мужчину, второй парень поднял женщину на ноги и отвел ее на тротуар. Так как я представился, каюсь, милиционером, - я выяснил, что это муж и жена. Жена хотела уехать домой в село на автобусе, а муж не хотел ее отпускать и насильно хотел увезти домой. Посоветовал мужчине решить семейную проблему мирно и пригрозил, что ежели чего - милиция защитит слабых.

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Читатель Вечерки
24.10.2018, 14:47
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Плюсов: 6
Минусов: 3
Комментариев: 15

У нас живут хорошие люди. Только с властью что-то не везет. Преступная у нас власть. И если там попадаются пара-тройка нормальных людей - они ничего сделать не могут.

Вот, например, у президента Жеенбекова перед выборами был список из 35 коррупционеров. Наш президент даже просто побоялся опубликовать этот список, потому что тогда они завалили бы его исками в суд.

У нас же законы пишутся зачастую преступниками из Жогорку Кенеша типа Текебаева и Шадиева, поэтому казнокрады и коррупционеры очень хорошо защищены от правосудия. И даже зная фамилии и имена казнокрадов - часто против них ничего сделать нельзя.

Например, достаточно просто оценить стоимость имущества чиновников - и сразу понятно, что на госслужбе таких богатств честно заработать нельзя. Бери и сажай ! Но нет - законы не разрешают ! 

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Читатель Вечерки
24.10.2018, 15:23
Карма: +3
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Плюсов: 6
Минусов: 3
Комментариев: 15

сам по себе

Ещё один персонаж с розовыми очками. Если другие страны оплачивают труд дворника или как Вы выразились "посудомойки" на уровне средней зарплаты в КР, то представьте какая оплата труда в других странах работника с высшим образованием. А насчет страны номер один не могу с Вами не согласиться, вопрос только номер один в чем??? По хански у нас живут "властьимущие" и те через одного, сняли бы Вы очки да посмотрели на мир обычными глазами. На тот мир в котором пенсионеры получают в среднем 4000 сом, многодетные семьи на ребенка получают пособие в 500 сом.... Примеров можно привести много...

Ежели бы мы вели себя как гордые, сильные люди, а не как рабы, то жили бы неплохо и средняя зарплаты была бы повыше. Мы же ведем себя как покорные рабы. И получаем свою рабскую долю.

Правильно Гулзат мыслит - надо жить по-другому.

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Читатель Вечерки
24.10.2018, 15:28
Карма: +3
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Плюсов: 6
Минусов: 3
Комментариев: 15

Да просто посмотрите ее последний клип и поймете, что она права:

https://youtu.be/nexHUh2qfN4

Песня "Кыргызым Менин"

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