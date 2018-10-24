Гульзат Мамытбек призвала мигрантов не работать дворниками и посудомойками

Кыргызские мигранты не должны работать за границей дворниками и посудомойками. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила активистка Гульзат Мамытбек.

По ее словам, кыргызы должны проснуться и почувствовать себя ханами.

- Если ты едешь в Россию, Америку и другие страны, то будь там ханом. В нас живет дух Манаса. Кыргызстан - это потенциально талантливый народ. Я сегодня надела корону, которая олицетворяет ханство. Этим я хочу продемонстрировать величие кыргызов. Наши горы олицетворяют наше величие. А мы немного об этом забыли и ведем себя как-то не по-хански. Я как вдохновительница Кыргызстана заявляю, что к 2030 году наше государство станет страной № 1. Я это заявляю с полной уверенностью и знанием своего дела. Потому что знаю, как это осуществить. Я побывала во многих странах и ответственно заявляю, что им есть, чему поучиться у нас. Да, мы многому можем научиться у них, но и кыргызы могут поделиться с миром своей философией и культурой.

Активистка также призвала соотечественников воздержаться от националистических взглядов и идей.

- Недавно видела видео, где кыргызы избивали узбека. Это неправильно. Все мы люди не должны опускаться до животного уровня. У нас одна земля, и мы должны жить в дружбе и согласии, - добавила Гульзат Мамытбек.