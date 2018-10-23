Жээнбеков поздравил Президента Яноша Адера с Национальным днем Венгрии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с Национальным днем Венгрии.

"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Национальным днем Венгрии!

С удовлетворением отмечаю позитивную динамику двустороннего сотрудничества и высокую эффективность партнерского взаимодействия в рамках многосторонних структур.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных кыргызско-венгерских связей во благо народов наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на высоком государственном посту, а дружественному народу Венгрии -мира и процветания!", - отмечается в поздравительной телеграмме Главы государства.