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Зверское избиение в Тамчы. Милиция все-таки возбудила уголовное дело

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- Екатерина Улитина
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Следственной службой ОВД Иссык-Кульского района по факту избиения 25-летнего жителя села Кароол-Добо С. уулу Элдоса в селе Тамчы возбуждено уголовное дело по статье 234 (Хулиганство) УК КР. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Ранее VB.KG писало о том, что следователи отказываются возбуждать уголовное дело по факту избиения 25-летнего Элдоса в селе Тамчы. Молодой человек сейчас находится в больнице с переломом челюсти, травмой глаза и сотрясением головного мозга. По данным адвоката Аскар кызы Жанары, 16 октября Элдоса избили местные жители из-за его религиозных убеждений. По ее мнению, сотрудники милиции затягивали расследование якобы из-за родственных связей с нападавшими.

- Сотрудники милиции ОВД Иссык-Кульского района не преследует цель, чтобы данный факт был спущен на тормозах. В рамках возбужденного уголовного дела все следственные действия будут проводится строго с соблюдением законодательства Кыргызской Республики, - подчеркивают в УВД Иссык-Кульской области.

Правоохранительные органы считают, что заявления адвоката Аскар кызы Жанары "не входят ни в какие рамки элементарной этики", являются беспочвенными и очернят авторитет милиции.


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URL: https://www.vb.kg/374467
Теги:
Иссык-Кульская область, драка, пострадавшие, МВД, УВД
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