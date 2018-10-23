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ГРС объявил тендер на закупку бланков для биометрических загранпаспортов

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- ВБ
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Государственной регистрационной службой объявлены конкурсные торги на закупку бланков паспортов граждан Кыргызской Республики нового поколения (ePassport) - общегражданские, дипломатические и служебные.

Технические требования к бланкам разработаны с учетом имеющегося оборудования для персонализации документов компании Datacard, приобретенного при поддержке ПРООН в Кыргызстане в 2017 году. Процедуры закупок и конкурсная документация одобрены межведомственной комиссией.

Внедрение национальных паспортов нового поколения с использованием биометрических данных является одной из ключевых задач, стоящих перед Правительством Кыргызской Республики по выявлению и пресечению трансграничной преступности, обеспечения безопасности, борьбы с фальсификацией проездных документов граждан (ePassport).

ГРС реализует введение документов нового поколения в два этапа. В рамках первого этапа, с 1 мая 2017 года успешно внедрены eID-карты международного стандарта, по качеству и защищенности отвечающие национальным интересам.

Второй этап - внедрение электронных загранпаспортов граждан Кыргызской Республики (ePassport) по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Их основными отличиями от текущих, является наличие встроенного чипа и поликарбонатная страница с персональными данными владельца, а также использование 2 методов печати – лазерное гравирование и струйная печать.

Безопасность новых паспортов будут обеспечивать порядка 40 элементов зашиты.Также предусмотрено увеличение количества визовых страниц до 50 для удобства граждан часто выезжающих в деловые поездки и путешествия, в остальных случаях их будет 34 страницы.

Новые биометрические загранпаспорта позволят проводить ускоренную автоматическую проверку подлинности и установление личности на пунктах пограничного контроля.

Документы нового поколения положительно повлияют на имидж Кыргызстана и обеспечат упрощенный режим получения виз и посещение иностранных государств, сообщает пресс-служба ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/374472
Теги:
ГРС, паспорт, тендер, биометрия, Кыргызстан
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