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Памирским кыргызам доставлена гуманитарная помощь из Кыргызстана

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- ВБ
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Под руководством заместителя председателя Государственной службы миграции Самата Токтоболотова осуществлена доставка гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Исламской Республики Афганистан.

Колонна с гуманитарным грузом выехала из Оша 10 октября и вернулась обратно Кыргызстан 19 октября.

Отмечается, что экспедиция была направлена по распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2018 года.

В экспедиции приняли участие также представители Министерства иностранных дел КР, Министерства чрезвычайных ситуаций КР, Пограничной службы КР, Государственной таможенной службы КР и съемочная группа ЭлТР. Также, в составе экспедиции были и медицинские работники: врач-кардиолог, педиатр и акушер-гинеколог, которые провели обследование памирских кыргызов.

В ходе экспедиции памирским кыргызам было доставлено 20 тонн муки, 4 тонны сахара, 4 тонны макарон и другие виды продуктов питания, а также 20 кубометров пилолеса, 120 штук металлических печей (буржуек), лекарственные средства и медицинские изделия. Данный гумманитарный груз был доставлен колонной из 7 большегрузных автомобилей, общий вес которого составлял порядка 60 тонн.

Памирские кыргызы выразили огромную благодарность Правительству Кыргызской Республики и всему кыргызскому народу за оказанную помощь, сообщает пресс-служба Госслужбы миграции.


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URL: https://www.vb.kg/374481
Теги:
гуманитарная помощь, миграция, памирские кыргызы, Кыргызстан
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
24.10.2018, 11:36
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 10
Комментариев: 74

Вы бы лучше своим помогали. В стране куча нуждающихся людей.  А не этим афганцам, которые только по паспорту кыргызы, а на самом деле ничего общего, ни культуры, ни обычаев, ни даже внешности. У нас что такая богатая страна? Постоянно попрошайничаем гранты и кредиты. Даже своим гражданам попавшим в беду в чужих странах часто не помогают, а тут каким-то иностранцам решили помочь.

Кто  там инициатор всего это идиотизма? Почему фамилию не  написали? За этим явно стоит один человек.

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Гражданин
24.10.2018, 11:50

Они тоже кыргызы и бежали туда после геноцида кыргызов 1916 года .и им нужно помогать так как они находятся не в человеческих условиях без электричества и мед помощи. Смертность детей из за не хватки лекарств очень высока и нужно помогать чем можем вместо дорогих тоев лучше каждогу по мешку муки отправить хоть дети будут сытыми

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