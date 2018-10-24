Памирским кыргызам доставлена гуманитарная помощь из Кыргызстана

Под руководством заместителя председателя Государственной службы миграции Самата Токтоболотова осуществлена доставка гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Исламской Республики Афганистан.

Колонна с гуманитарным грузом выехала из Оша 10 октября и вернулась обратно Кыргызстан 19 октября.

Отмечается, что экспедиция была направлена по распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2018 года.

В экспедиции приняли участие также представители Министерства иностранных дел КР, Министерства чрезвычайных ситуаций КР, Пограничной службы КР, Государственной таможенной службы КР и съемочная группа ЭлТР. Также, в составе экспедиции были и медицинские работники: врач-кардиолог, педиатр и акушер-гинеколог, которые провели обследование памирских кыргызов.

В ходе экспедиции памирским кыргызам было доставлено 20 тонн муки, 4 тонны сахара, 4 тонны макарон и другие виды продуктов питания, а также 20 кубометров пилолеса, 120 штук металлических печей (буржуек), лекарственные средства и медицинские изделия. Данный гумманитарный груз был доставлен колонной из 7 большегрузных автомобилей, общий вес которого составлял порядка 60 тонн.

Памирские кыргызы выразили огромную благодарность Правительству Кыргызской Республики и всему кыргызскому народу за оказанную помощь, сообщает пресс-служба Госслужбы миграции.