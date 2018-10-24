Жээнбеков поздравил работников и ветеранов дипслужбы с праздником

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые работники и ветераны дипломатической службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника дипломатической службы Кыргызской Республики!

На протяжении последних десятилетий во внешнеполитическом ведомстве и загранучреждениях Кыргызской Республики сформировались традиции защиты национальных интересов страны и кыргызской государственности на международной арене.

Нами проводится прагматичная, многовекторная и последовательная внешняя политика, ориентированная на формирование благоприятных внешних условий и возможностей для достижения стратегических целей развития государства в долгосрочной перспективе.

На дипломатов возложена особая задача. Вы должны быть патриотами своей Родины, быть образцом порядочности и трудолюбия, свободно владеть несколькими иностранными языками, потому что вы являетесь лицом государства за рубежом.

Дипломаты должны обладать разносторонним образованием, широким политическим кругозором, высокой культурой и ответственностью. Отличаться бережным отношением к государственным интересам и профессиональным традициям. В последнее время стало очевидным, что надо укреплять престиж дипломатической службы. Важно создавать стимулы для последовательного карьерного и профессионального роста сотрудников, готовить дипломатов новой формации.

Современная динамика международной обстановки и появление новых вызовов и угроз требуют от вас оперативной реакции и принятия взвешенных и ответственных решений.

За последний период мы укрепили и углубили взаимоотношения с союзниками и стратегическими партнерами, тесно взаимодействуем в рамках глобальных, региональных организаций и интеграционных объединений. Активно развиваем всестороннее взаимовыгодное сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья на основе взаимопонимания и взаимоуважения интересов.

Убежден, что вы будете и далее вносить свой посильный вклад в развитие нашего государства и добиваться больших успехов во внешней политике, а также передавать свой богатый опыт молодым дипломатам.

Желаю всем вам, уважаемые дипломаты, здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и новых достижений на благо Кыргызской Республики!"