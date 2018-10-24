Отец Бурулай отказался от встречи с министром внутренних дел

Отец 19-летней Бурулай убитой в здании отделения милиции отказался от встречи с министром внутренних дел. Об этом на пресс-конференции заявил сам глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Отметим, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру лично встретиться и поговорить с отцом Бурулай.

- Когда премьер-министр сделал поручение, я находился в командировке в Грузии. С отцом Бурулай встретились мои заместители. Потом его приглашали ко мне, но он не пришел. Видимо, потому что следствие уже было окончено, - рассказал Кашкар Джунушалиев.

Министр внутренних дел отказался комментировать другие подробности этого дела, в том числе не стал отвечать на вопрос о наличии записей с камер видеонаблюдения, установленных в отделении милиции, где произошло убийство.

- Вы знаете, что уголовное дело на сотрудников милиции было возбуждено в первый же день после убийства. Расследование ведет ГКНБ, и я не могу комментировать эти вопросы, - сказал Джунушалиев.

Напомним, 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита бишкекчанка Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается 30-летний Марс Бодошов, который похитил ее, чтобы принудить к вступлению в брак. "Жениха" и жертву нашли милиционеры и доставили в отделение, где спустя несколько минут произошло убийство. Подозреваемый признался в похищении девушки, но отрицает свою вину в убийстве. Расследование дела завершено и передано в суд.