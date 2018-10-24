Погода
$ 69.21 - 69.51
€ 79.10 - 79.97

Отец Бурулай отказался от встречи с министром внутренних дел

1650  2
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отец 19-летней Бурулай убитой в здании отделения милиции отказался от встречи с министром внутренних дел. Об этом на пресс-конференции заявил сам глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Отметим, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру лично встретиться и поговорить с отцом Бурулай.

- Когда премьер-министр сделал поручение, я находился в командировке в Грузии. С отцом Бурулай встретились мои заместители. Потом его приглашали ко мне, но он не пришел. Видимо, потому что следствие уже было окончено, - рассказал Кашкар Джунушалиев.

Министр внутренних дел отказался комментировать другие подробности этого дела, в том числе не стал отвечать на вопрос о наличии записей с камер видеонаблюдения, установленных в отделении милиции, где произошло убийство.

- Вы знаете, что уголовное дело на сотрудников милиции было возбуждено в первый же день после убийства. Расследование ведет ГКНБ, и я не могу комментировать эти вопросы, - сказал Джунушалиев.

Напомним, 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита бишкекчанка Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается 30-летний Марс Бодошов, который похитил ее, чтобы принудить к вступлению в брак. "Жениха" и жертву нашли милиционеры и доставили в отделение, где спустя несколько минут произошло убийство. Подозреваемый признался в похищении девушки, но отрицает свою вину в убийстве. Расследование дела завершено и передано в суд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374485
Теги:
МВД, Кашкар Джунушалиев, Кыргызстан, Бурулай, убийство Бурулай, Марс Бодошов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Читатель Вечерки
24.10.2018, 13:18
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 3
Комментариев: 15

Милиционеры и так уже сделали все, что можно - разрешили убить девушку прямо в здании РОВД.

Пора законодательно принимать самые жесткие меры с похитителям девушек. Тысячи девушек во всем Кыргызстане ежегодно выходят замуж под давлением, иногда - за малознакомых тварей, которые похищают  и насилуют их, чтобы не подумали сбежать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
лик
24.10.2018, 14:14

Полностью согласен с читателем, нужно отходить от средневековья и прежде всего государство должно максимально ужесточить наказание за кражу. Так же из за необразованности и тупости многие родители заставляют своих дочерей выходить замуж за похитителя, якобы в обратном случае это будет считаться позором, А то что ломают жизнь соей дочери они не задумываются.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  