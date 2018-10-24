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Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Казахстан по чужому паспорту

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 23 октября 2018 г. на кыргызско-казахстанском участке госграницы в пункте пропуска "Чон-Капка - автодорожный" пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана с чужим паспортом.

Гражданин Кыргызстана А.И. уулу, 2001 г.р. пытался выехать в Казахстан по чужому паспорту. При прохождении паспортного контроля он предъявил пограничникам паспорт на имя А.Д. уулу, 1995 г.р.

Однако пограничный наряд сразу выявил подлог. Кыргызстанец был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/374486
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Казахстан, нарушения, Кыргызстан
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