Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Казахстан по чужому паспорту

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 23 октября 2018 г. на кыргызско-казахстанском участке госграницы в пункте пропуска "Чон-Капка - автодорожный" пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана с чужим паспортом.

Гражданин Кыргызстана А.И. уулу, 2001 г.р. пытался выехать в Казахстан по чужому паспорту. При прохождении паспортного контроля он предъявил пограничникам паспорт на имя А.Д. уулу, 1995 г.р.

Однако пограничный наряд сразу выявил подлог. Кыргызстанец был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.