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В ограблении бизнесмена из Оша на 1,5 млн $ подозреваются террористы

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- ВБ
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ГКНБ КР в ходе проведенных контртеррористических мероприятий установлены члены террористического подполья МТО, которые совершали разбойные нападения с применением огнестрельного оружия на состоятельных людей. Средства, полученные в результате этих противоправных действий, предназначены для дальнейшего финансирования деятельности МТО, воюющих в зоне боевых действий в Сирии и Ираке. Это так называемый "ганимат" - насильственный отбор денег, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным открытых источников, этот термин используется внутри подпольных такфиритских джихадистских группировок (ред.).

Установлено, что для совершения крупного ганимата, лидеры подполья длительное время собирали информацию о канале переправки денежных средств и совершили разбойное нападение с применением оружия и автотранспорта, который в последующем в целях заметания преступных следов закопали на безлюдной территории.

23 октября 2018 года ГКНБ КР в ходе оперативных мероприятий в Баткенской области на глубине 3 метров от поверхности земли обнаружена автомашина, использованная в апреле 2015 года в качестве орудия преступления в ходе разбойного нападения членами преступной группы.

В рамках ранее возбужденного и приостановленного уголовного дела по факту разбойного нападения на жителя г.Ош и похищения 1 млн 300 тыс. долларов США, завезенных контрабандным путем на территорию Кыргызской Республики в 2015 году, ГКНБ и МВД КР создана совместная оперативно-следственная группа и проводятся следственные мероприятия по процессуальному закреплению действий фигурантов данного уголовного дела.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, сообщает пресс-служба ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/374495
Теги:
ГКНБ, МВД, ограбление, Ош, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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