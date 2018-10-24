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Кому, как и когда выдается пособие "балага суйунчу"?

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- ВБ
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В рамках пилотного проекта "балага суйунчу" органы ЗАГС, ЦОН и информационные киоски проводят регистрацию электронных заявлений о назначении "балага суйунчу"и направляют посредством межведомственного электронного взаимодействия в районные и городские управления труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Региональные управления труда и социального развития, получив электронные заявления, оформляют документы на выплату "балага суйунчу" и перечисляют денежные средства на банковские счета получателей.

Сначала в рамках пилота были сложности, на то он и пилот, чтобы отработать, исключить минусы и усилить плюсы, уточняет пресс-служба ведомства. На сегодняшний день денежные средства "балага суйунчу" направляются на счета получателей в течение 7 дней со дня принятия заявления от граждан.

Заявление на "балага суйунчу" должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. При более позднем обращении "балага суйунчу" не назначается.

Для назначения единовременной выплаты при рождении ребенка "балага суйунчу" необходимо сдать следующие документы:

- копия паспорта заявителя;

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

- банковские реквизиты.

В случае необходимости требуется дополнительные документы, например, если за пособием обращается опекун, он должен представить решение об опеке.

Если у заявителя нет счета (банковской карточки), то необходимо открыть счет в одном из банков: ЗАО "БТА банк", ОАО" Айылбанк", ЗАО "Кыргызский инвестиционный кредитный банк", ЗАО " Банк - Азии ", ОАО "Россинбанк", ОАО "Доскредобанк", ОАО "Аманбанк", ОАО "ЭкоИсламикбанк", ОАО "Бакайбанк ", АКБ "Кыргызстан ", ЗАО "Бай-Тушум банк", ОАО"Финанс-кредитный банк", ОАО"Халыкбанк Кыргызстан", ОАО "РСК банк", ЗАО "Банк Компаньон", ЗАО "ФИНКА Банк". Если счет открыт в банке, не входящем в вышеуказанный список, то за услуги банка дополнительно будет взиматься плата.

"Балага суйунчу" назначается на лиц, проживающих на территории Кыргызской Республики:

- на граждан Кыргызской Республики;

- на этнических кыргызов, имеющих удостоверение кайрылмана;

- на иностранных граждан государств-участников Соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов от 9 сентября 1994 года, имеющим вид на жительство в Кыргызской Республике:

- Российская Федерация;

- Республика Казахстан;

- Республика Беларусь;

- Республика Узбекистан;

- Республика Таджикистан;

- Республика Армения;

- Украина;

- Республика Молдова.

Министерство отмечает, что подобный проект межведомственного взаимодействия для оказания государственных услуг по принципу "единого окна" реализуется в республике одним из первых. Соответственно, в процессе пилота возникают некоторые проблемы, по которым участниками пилотного проекта проводятся работы по совершенствованию основ электронного межведомственного взаимодействия.

По данным ведомства на сегодняшний день единовременные денежные выплаты "балага суйунчу" в размере 4 тысяч сомов перечислены на 75 тысяч детей, при этом из республиканского бюджета на это направлено 307 млн. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/374501
Теги:
Минтруда, Министерство социального развития, новорожденный, Кыргызстан, балага суйунчу
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