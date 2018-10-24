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Жээнбеков не оставляет коррупционерам шансов

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- Елена Цой
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"Борьба с коррупцией в верхних эшелонах власти будет продолжена. Считаю, что человек, который занимает руководящие должности, сам в первую очередь должен быть чистым", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 октября, во время встречи с жителями Нарынского района и г. Нарын.

Глава государства подчеркнул, что это остается приоритетным направлением его деятельности в качестве Президента.

"Борьба с коррупцией в правоохранительных органах, судебной системе, в системе образования и здравоохранения не будет остановлена, наоборот - будет только набирать обороты", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, напомнив, что был открыт специальный счет, куда переводятся денежные средства, поступающие в результате борьбы с коррупцией.

Сооронбай Жээнбеков рассказал о своей деятельности с момента избрания Президентом Кыргызской Республики, касающейся внешней политики, социально-экономического развития страны, борьбы с коррупцией, реформ в судебной и правоохранительной системах, повышения эффективности систем образования и здравоохранения.

"Моя самая главная цель - это укрепление государственности, улучшение жизни населения. С момента вступления в должность я неустанно работал над улучшением и поднятием на новый уровень внешнеполитических отношений, в первую очередь с нашими стратегическими партнерами и соседями - Россией, Китаем, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном, институтами Евросоюза", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Как он отметил, в рамках ЕАЭС улучшены условия труда кыргызстанских мигрантов в России. В результате неоднократных встреч и обсуждений с Президентом России Владимиром Путиным, объявлена "миграционная амнистия" в отношении соотечественников, которые попали в "черный список" российских миграционных служб.

Касаясь Указа Президента КР об объявлении 2018 года Годом развития регионов Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена и в последующие годы.

"Мы продолжим работать над развитием регионов, обеспечением чистой питьевой водой, улучшением ирригации, сокращением внешней и внутренней миграции, обеспечением доступными кредитами, улучшением социально-экономического состояния наших граждан, работников медицины, образования и культуры", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что Российско-Кыргызский Фонд развития, ОАО "Гарантийный фонд", ОАО "Айыл Банк" и "РСК Банк" по его поручению активизировали поддержку и создание необходимых условий финансирования для предпринимателей в регионах.

Глава государства подробно остановился на принципах и условиях льготного ипотечного кредитования, улучшения транспортной инфраструктуры, реализации судебно-правовой реформы.

Далее встреча проходила в формате вопрос-ответ. Президент Сооронбай Жээнбеков и руководители соответствующих министерств и ведомств ответили на вопросы жителей Нарына. Вопросы касались развития регионов, борьбы с коррупцией, улучшения социально-экономического положения, строительства транспортной инфраструктуры, обеспечения чистой водой, электричеством и топливом, ремонта и строительства социальных объектов, кадровой политики.


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URL: https://www.vb.kg/374502
Теги:
борьба, коррупция, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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