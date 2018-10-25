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Президент Кыргызстана предупредил, кого из чиновников ожидает наказание

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- Елена Цой
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"По мнению наших граждан, судебные и правоохранительные органы являются самыми коррумпированными из всех госорганов. Наш долг - полностью изменить эту ситуацию. Со всей строгостью будет рассмотрена ответственность руководителей, чьи ведомства саботируют реализацию судебно-правовой реформы", - отметил Сооронбай Жээнбеков накануне, 24 октября, во время встречи с жителями г. Нарын и Нарынского района.

Как он сообщил, с 1 января 2019 года намечается поэтапное внедрение Единого реестра преступлений и проступков, имеющего важное значение для реализации судебно-правовой реформы, борьбы с коррупцией и формирования уголовно-правовой статистики в стране.

"Благодаря этому в Кыргызстане впервые будет объединена и приведена в соответствие правовая статистика. Вся полученная информация 24 часа в сутки будет собираться и фиксироваться в Единый реестр. Это позволит искоренить коррупцию в правоохранительных органах, повысит уровень защиты прав граждан", - подчеркнул Президент.


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URL: https://www.vb.kg/374505
Теги:
Кыргызстан, президент, борьба, коррупция, преступление, Сооронбай Жээнбеков, МВД
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