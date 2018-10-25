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В Бишкеке найден труп мужчины (Осторожно, фото 18+)

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- ВБ
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6 марта (!) 2018 года примерно в 11:00 часов в Бишкеке на пересечении улиц Боконбаева и Кулиева с западной стороны, справа от пожарной части был обнаружен труп неизвестного лица азиатской внешности, 45-50 лет, без признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. До сих пор - спустя более полугода, как пояснили VB.KG в Ленинском УВД, мужчину опознать не удалось, как и найти его родных или знакомых.

На теле была черная куртка, джемпер белый, рубашка клетчатая сине-белая, черные брюки, синие трусы, черные носки, черные галоши.

Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в УВД Ленинского района или сообщить по номерам: 0 559 808 580, 0 552 102 670, 0 (312) 352605.


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URL: https://www.vb.kg/374509
Теги:
ГУВД, Ленинский район, розыск, труп, Бишкек
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
25.10.2018, 12:04
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 12
Комментариев: 85

Ну и где ваша хваленая биометрия? Заявляли же что подавляющее большинство граждан сдали свои отпечатки. Почему тогда не можете идентифицировать человека по опечаткам?

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