В Бишкеке найден труп мужчины (Осторожно, фото 18+)

6 марта (!) 2018 года примерно в 11:00 часов в Бишкеке на пересечении улиц Боконбаева и Кулиева с западной стороны, справа от пожарной части был обнаружен труп неизвестного лица азиатской внешности, 45-50 лет, без признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. До сих пор - спустя более полугода, как пояснили VB.KG в Ленинском УВД, мужчину опознать не удалось, как и найти его родных или знакомых.

На теле была черная куртка, джемпер белый, рубашка клетчатая сине-белая, черные брюки, синие трусы, черные носки, черные галоши.

Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в УВД Ленинского района или сообщить по номерам: 0 559 808 580, 0 552 102 670, 0 (312) 352605.