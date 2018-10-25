Задержан мужчина, обманувший продавщицу цветов на 33 тысяч сомов

23 октября 2018 года в одной из социальных сетей была опубликована статья с фотоматериалом под заголовком "Передаю огромный и пламенный привет нашим доблестным органам, особенно следователю Урмату из Первомайского РОВД".

В органы внутренних дел с письменным заявлением обратилась гр. М.М. о принятии мер в отношении неизвестного лица, мужчины, который 7 октября 2018 года примерно в 16:00 часов войдя в доверие к продавцу "FlowerLab" под предлогом размена 33 500 сомов на мелкие купюры, взял у нее денежные средства и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Первомайского района г. Бишкек и возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.166 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики.

Принятыми мерами сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Первомайского района г.Бишкек при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан Х.Р. 1967 г.р. и в порядке ст. 94 (Основания задержания лица, подозреваемого в совершении преступления) УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.