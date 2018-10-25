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Претендент на пост министра соцразвития: Кудай буюрса буду хорошо работать

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 25 октября, на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают претендентов на посты министра культуры информации и туризма и министра труда и социального развития Азамата Жаманкулова и Улукбека Кочкорова. Кандидатов представил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Депутат Сайдулла Нышанов положительно охарактеризовал обоих претендентов, заявив, что знает Улукбека Кочкорова в качестве депутата ЖК и верит, что он будет справляться с работой. Однако, будучи кандидатом в президенты, он много критиковал систему. Сможет ли теперь он говорить о ней хорошо.

- Проблем много, но я решил не просто критиковать, а работать. Кудай буюрса, буду хорошо работать, - отметил Кочкоров.

Депутат посоветовал ему не полагаться на "кудай буюрса" и помнить, что он пришел в сложное ведомство, в котором нужно навести порядок в части выплат социальных пособий.

Напомним, прежний министр соцразвития Таалайгуль Исакунова ушла в отставку после серии скандалов о заграничных поездках руководства ведомства. Министерство культуры, информации и туризма осталось без руководителя после смерти Султана Жумагулова.


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URL: https://www.vb.kg/374515
Теги:
Кубатбек Боронов, Улукбек Кочкоров, Сайдулла Нышанов, Министерство культуры и туризма, Министерство социального развития, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Азамат Жаманкулов, Таалайгуль Исакунова, Султан Жумагулов
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