Погода
$ 69.33 - 69.60
€ 78.91 - 79.79

В ГКНБ сидят советники российских спецслужб?

1424  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-генеральный прокурор Кубатбек Байболов будучи короткий период главой МВД с удивлением узнал, что якобы в каждом управлении ГКНБ сидят советники российских спецслужб. Об этом он заявил в интервью "Пятому каналу".

По его словам, это же недавно подтвердил и экс-глава аппарата Временного правительства Эмильбек Каптагаев, который назвал данный факт нонсенсом.

"Я заходил по этому факту к Розе Отунбаевой, но ответа так и не получил. Меня и сняли по этой и другим причинам", – сказал экс-генпрокурор.

Между тем слова Кубатбека Байболова не подтвердил экс-первый заместитель председателя ГКНБ и директор Антитеррористического центра (АТЦ), генерал-майор Марат Иманкулов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием.

- Когда я пришел в декабре 2010 года на должность главы АТЦ, подобных фактов не было. По крайней мере, в курируемых мной подразделениях такого точно не было. Да, сотрудники ФСБ приезжали к нам, и мы в свою очередь ездили к ним для обмена опытом. Так как мы создавали тогда новую структуру, то мы к ним часто ездили. К примеру, в рамках ОДКБ, ШОС и так далее мы очень много контактировали со спецслужбами многих стран. В Антитеррористическом центре государств – участников СНГ, где я работал, также были представители спецслужб различных стран. Также вы знаете, что в Ташкенте есть Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС, где находятся также представители Китая и Индии. В общем, контакты идут постоянно, особенно в области борьбы с терроризмом. Плюс к этому мы контактируем со спецслужбами мировых стран, - пояснил он.

Марат Муканович напомнил, что именно после июньских событий в Оше 2010 года в Кыргызстане прошли совместные учения с участием спецслужб СНГ.

- Возможно эти приезды российских спецов и имелись в виду. Мы провели тогда вместе антитеррористические учения, которые я возглавлял. И это мероприятие было тогда очень необходимым. Мы туда пригласили всех жителей Оша, чтобы показать, на что способны объединенные силы. То есть дать понять, что если кому-то в голову придет повторить такие события, то это не пройдет. Благодаря таким мероприятиям в стране мир и стабильность, - отметил наш собеседник.

Вместе с тем экс-замглавы ГКНБ выразил удивление, что Кубатбек Байболов не озвучил во всеуслышание эти факты.

- До моего назначения первым заместителем главы ГКНБ он какое-то время работал в комитете нацбезопасности. Потом он уже стал главой МВД и далее генеральным прокурором. У него было достаточно полномочий заявить во всеуслышание об этих нарушениях. Также он имел прямой доступ к президенту, и почему он этого не сделал, непонятно, - добавил Марат Иманкулов


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374517
Теги:
ГКНБ, Кубатбек Байболов, ошские события, Россия, учения, Кыргызстан, Марат Иманкулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  