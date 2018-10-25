В ГКНБ сидят советники российских спецслужб?

Экс-генеральный прокурор Кубатбек Байболов будучи короткий период главой МВД с удивлением узнал, что якобы в каждом управлении ГКНБ сидят советники российских спецслужб. Об этом он заявил в интервью "Пятому каналу".

По его словам, это же недавно подтвердил и экс-глава аппарата Временного правительства Эмильбек Каптагаев, который назвал данный факт нонсенсом.

"Я заходил по этому факту к Розе Отунбаевой, но ответа так и не получил. Меня и сняли по этой и другим причинам", – сказал экс-генпрокурор.

Между тем слова Кубатбека Байболова не подтвердил экс-первый заместитель председателя ГКНБ и директор Антитеррористического центра (АТЦ), генерал-майор Марат Иманкулов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием.

- Когда я пришел в декабре 2010 года на должность главы АТЦ, подобных фактов не было. По крайней мере, в курируемых мной подразделениях такого точно не было. Да, сотрудники ФСБ приезжали к нам, и мы в свою очередь ездили к ним для обмена опытом. Так как мы создавали тогда новую структуру, то мы к ним часто ездили. К примеру, в рамках ОДКБ, ШОС и так далее мы очень много контактировали со спецслужбами многих стран. В Антитеррористическом центре государств – участников СНГ, где я работал, также были представители спецслужб различных стран. Также вы знаете, что в Ташкенте есть Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС, где находятся также представители Китая и Индии. В общем, контакты идут постоянно, особенно в области борьбы с терроризмом. Плюс к этому мы контактируем со спецслужбами мировых стран, - пояснил он.

Марат Муканович напомнил, что именно после июньских событий в Оше 2010 года в Кыргызстане прошли совместные учения с участием спецслужб СНГ.

- Возможно эти приезды российских спецов и имелись в виду. Мы провели тогда вместе антитеррористические учения, которые я возглавлял. И это мероприятие было тогда очень необходимым. Мы туда пригласили всех жителей Оша, чтобы показать, на что способны объединенные силы. То есть дать понять, что если кому-то в голову придет повторить такие события, то это не пройдет. Благодаря таким мероприятиям в стране мир и стабильность, - отметил наш собеседник.

Вместе с тем экс-замглавы ГКНБ выразил удивление, что Кубатбек Байболов не озвучил во всеуслышание эти факты.

- До моего назначения первым заместителем главы ГКНБ он какое-то время работал в комитете нацбезопасности. Потом он уже стал главой МВД и далее генеральным прокурором. У него было достаточно полномочий заявить во всеуслышание об этих нарушениях. Также он имел прямой доступ к президенту, и почему он этого не сделал, непонятно, - добавил Марат Иманкулов