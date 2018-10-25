Погода
$ 69.33 - 69.60
€ 78.91 - 79.79

Сын Турсунбая Бакир уулу, осужденный за взятку к 12 годам, уже на свободе

1176  2
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2013 году Первомайский районный суд Бишкека приговорил сына экс-депутата Турсунбай Бакир уулу Каныбека Бакирова к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "Неоднократное вымогательство взятки". Однако бывший сотрудник органов прокуратуры по Баткенской области уже находится на свободе. Об этом VB.KG сообщил отец Бакирова, Турсунбай Бакир уулу.

- Приговор, о котором идет речь, так и не вступил в законную силу. Верховный суд вернул дело в первые инстанции. Потом дело переквалифицировали с вымогательства на мошенничество. В конце концов его (Каныбека Бакирова) осудили на 5 лет, но в начале этого года он вышел на свободу по УДО за примерное поведение, - рассказал экс-парламентарий.

Турсунбай Бакир уулу уверен, что уголовное дело против его сына с самого начала было несправедливым.

- Его оговорил бывший милиционер, осужденный за двойное убийство. По идее, такие показания не могут быть использованы как доказательства, - добавил Бакир уулу.

Напомним, что до серьезного обвинения Каныбек Бакиров уже сталкивался с правоохранительными органами В 2012 году кызылкийские оперативники пожаловались в СМИ, что обнаружили в автомобиле обнаженного Бакирова в компании молодой подруги. Тогда милиционеры оправдывались, что в окна авто заглядывали не из любопытства, а из профессионального долга: мол, машина подходила под описание угнанного транспортного средства. Тем не менее, Бакиров вышел из себя, напал на них и пытался буквально боднуть головой. Кызылкийские милиционеры скрутили прокурора и отвезли в отделение.

Тогда Турсунбай Бакир уулу также заявил, что его сын не виновен, Якобы он сильно мешал местной милиции. Они без всяких оснований задержали его, оговорили, да к тому же избили.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374518
Теги:
парламент, суд, взятка, Турсунбай Бакир уулу
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мика Мамаев
25.10.2018, 15:33
Карма: +49
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 43
Комментариев: 109

Как же вам не стыдно,,,,в открытую уже показывают безнаказанность

0
Цитировать
Жалоба модератору
Хаос
25.10.2018, 15:47

Безнаказанность порождает новое преступление для других хамов.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  