Сын Турсунбая Бакир уулу, осужденный за взятку к 12 годам, уже на свободе

В 2013 году Первомайский районный суд Бишкека приговорил сына экс-депутата Турсунбай Бакир уулу Каныбека Бакирова к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за "Неоднократное вымогательство взятки". Однако бывший сотрудник органов прокуратуры по Баткенской области уже находится на свободе. Об этом VB.KG сообщил отец Бакирова, Турсунбай Бакир уулу.

- Приговор, о котором идет речь, так и не вступил в законную силу. Верховный суд вернул дело в первые инстанции. Потом дело переквалифицировали с вымогательства на мошенничество. В конце концов его (Каныбека Бакирова) осудили на 5 лет, но в начале этого года он вышел на свободу по УДО за примерное поведение, - рассказал экс-парламентарий.

Турсунбай Бакир уулу уверен, что уголовное дело против его сына с самого начала было несправедливым.

- Его оговорил бывший милиционер, осужденный за двойное убийство. По идее, такие показания не могут быть использованы как доказательства, - добавил Бакир уулу.

Напомним, что до серьезного обвинения Каныбек Бакиров уже сталкивался с правоохранительными органами В 2012 году кызылкийские оперативники пожаловались в СМИ, что обнаружили в автомобиле обнаженного Бакирова в компании молодой подруги. Тогда милиционеры оправдывались, что в окна авто заглядывали не из любопытства, а из профессионального долга: мол, машина подходила под описание угнанного транспортного средства. Тем не менее, Бакиров вышел из себя, напал на них и пытался буквально боднуть головой. Кызылкийские милиционеры скрутили прокурора и отвезли в отделение.

Тогда Турсунбай Бакир уулу также заявил, что его сын не виновен, Якобы он сильно мешал местной милиции. Они без всяких оснований задержали его, оговорили, да к тому же избили.