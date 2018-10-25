Погода
$ 69.33 - 69.60
€ 78.91 - 79.79

Леонид Каневский "Томин" приехал в Бишкек для съемок "Следствие вели..."

229  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На российском телевизионном канале НТВ уже 12 лет выходит передача "Следствие вели…" с Леонидом Каневским. Тем самым, который сыграл оперативника майора Томина в легендарном советском сериале "Следствие ведут знатоки", где была продемонстрирована нелегкая и опасная профессия сотрудника милиции. И, наверняка, многие знают строки из песни, в которой начиналась каждая серия фильма – "Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна…".

И вот, Леонид Каневский приехал в Бишкек снимать очередной выпуск своей авторской передачи. Нам посчастливилось взять у него в перерыве съемок короткое интервью.

- Леонид Семенович, очень рады видеть вас в Бишкеке. Какими судьбами в нашем городе?

- Вы, наверное, знаете, что в моей передаче показываются громкие уголовные дела, происходившие в советскую эпоху. И вот, нас пригласили местные журналисты, которые предложили снять две-три передачи об интересных делах, происходивших в Кыргызстане в 60-80 годы. Нас эти истории заинтересовали, и мы с большим удовольствием приехали в Бишкек с творческой группой. Наша профессия такова, что ради того, чтобы показать зрителю интересные и познавательные случаи, мы готовы ехать в любую точку бывшего Советского Союза. Эта программа важна для меня тем, что в ней я рассказываю о той эпохе, которую хорошо знаю. И ко мне часто обращаются молодые люди, им тоже интересно узнавать о времени, в котором жили их мамы и папы, бабушки и дедушки.

- Каковы ваши впечатления от города, вообще от Кыргызстана?

-В советское время я бывал во Фрунзе с театром, приезжали тогда на гастроли. И тогда, и сейчас впечатления замечательные. Город, конечно, изменился с тех пор, стало много красивых зданий. Но мне особенно нравятся люди – все вокруг тактичные, встречают с улыбками, вспоминают мои роли в кино. И я не перестаю удивляться гостеприимству кыргызстанцев. Попробовал бешбармак, мне очень понравилось, и это блюдо даже попало в один из кадров. Так что снимаем с удовольствием. За четыре дня мы поднимались в горы, снимали на улицах и площадях, где происходили истории, которые мы покажем в эфире НТВ. Встречались и беседовали с людьми, которые участвовали и помнят о тех событиях.

Я успел посетить Музей МВД – и, скажу честно, он потрясающий. Показана вся история кыргызской милиции, сотрудников, которые работали для того, чтобы народ жил спокойно и счастливо. Сделал запись в книге отзывов. И дай Бог спокойствия и мира вашей земле и впредь.

- Леонид Семенович, старшее поколение помнит вас в роли оперативника Томина в сериале "Следствие ведут знатоки". Как эта роль отразилась в вашей жизни, на отношении к вам сотрудников милиции?

- Мы тогда с моими коллегами Георгием Мартынюков и Эльзой Леждей стали популярны во всем Советском Союзе. Сериал шел по советскому телевидению почти 20 лет, и когда мы теперь ездим по бывшему Советскому Союзу, встречаем мужчин в годах в звании полковников, майоров, и они нам говорят, что пошли служить в милицию благодаря этому фильму. Признаюсь, очень приятно слушать такие слова.

- Совсем недавно, 5 октября, отмечалось 100-летие уголовного розыска Кыргызстана. Что вы пожелаете сотрудникам и ветеранам уголовного розыска в связи с этим юбилеем?

- Хочу сказать слова благодарности этим людям. Это они в любое время года и суток стояли и стоят на страже закона, обеспечивая мирную жизнь народа, отдавая все силы, а иногда и жизни, ради своей благородной профессии. Желаю всем им крепкого здоровья, благополучия в семьях, морального и материального удовлетворения от своей службы.

Интервью предоставлено пресс-службой МВД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374522
Теги:
кино, Россия, СССР, Кыргызстан, следствие, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
ainura bekjanova
25.10.2018, 16:44
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 3
Комментариев: 9

А когда интервью брали? В минувшую субботу по НТВ уже показали эту передачу про Кыргызстан, про фрунзенского насильника в 60-ых гг.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  