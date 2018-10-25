Леонид Каневский "Томин" приехал в Бишкек для съемок "Следствие вели..."

На российском телевизионном канале НТВ уже 12 лет выходит передача "Следствие вели…" с Леонидом Каневским. Тем самым, который сыграл оперативника майора Томина в легендарном советском сериале "Следствие ведут знатоки", где была продемонстрирована нелегкая и опасная профессия сотрудника милиции. И, наверняка, многие знают строки из песни, в которой начиналась каждая серия фильма – "Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна…".

И вот, Леонид Каневский приехал в Бишкек снимать очередной выпуск своей авторской передачи. Нам посчастливилось взять у него в перерыве съемок короткое интервью.

- Леонид Семенович, очень рады видеть вас в Бишкеке. Какими судьбами в нашем городе?

- Вы, наверное, знаете, что в моей передаче показываются громкие уголовные дела, происходившие в советскую эпоху. И вот, нас пригласили местные журналисты, которые предложили снять две-три передачи об интересных делах, происходивших в Кыргызстане в 60-80 годы. Нас эти истории заинтересовали, и мы с большим удовольствием приехали в Бишкек с творческой группой. Наша профессия такова, что ради того, чтобы показать зрителю интересные и познавательные случаи, мы готовы ехать в любую точку бывшего Советского Союза. Эта программа важна для меня тем, что в ней я рассказываю о той эпохе, которую хорошо знаю. И ко мне часто обращаются молодые люди, им тоже интересно узнавать о времени, в котором жили их мамы и папы, бабушки и дедушки.

- Каковы ваши впечатления от города, вообще от Кыргызстана?

-В советское время я бывал во Фрунзе с театром, приезжали тогда на гастроли. И тогда, и сейчас впечатления замечательные. Город, конечно, изменился с тех пор, стало много красивых зданий. Но мне особенно нравятся люди – все вокруг тактичные, встречают с улыбками, вспоминают мои роли в кино. И я не перестаю удивляться гостеприимству кыргызстанцев. Попробовал бешбармак, мне очень понравилось, и это блюдо даже попало в один из кадров. Так что снимаем с удовольствием. За четыре дня мы поднимались в горы, снимали на улицах и площадях, где происходили истории, которые мы покажем в эфире НТВ. Встречались и беседовали с людьми, которые участвовали и помнят о тех событиях.

Я успел посетить Музей МВД – и, скажу честно, он потрясающий. Показана вся история кыргызской милиции, сотрудников, которые работали для того, чтобы народ жил спокойно и счастливо. Сделал запись в книге отзывов. И дай Бог спокойствия и мира вашей земле и впредь.

- Леонид Семенович, старшее поколение помнит вас в роли оперативника Томина в сериале "Следствие ведут знатоки". Как эта роль отразилась в вашей жизни, на отношении к вам сотрудников милиции?

- Мы тогда с моими коллегами Георгием Мартынюков и Эльзой Леждей стали популярны во всем Советском Союзе. Сериал шел по советскому телевидению почти 20 лет, и когда мы теперь ездим по бывшему Советскому Союзу, встречаем мужчин в годах в звании полковников, майоров, и они нам говорят, что пошли служить в милицию благодаря этому фильму. Признаюсь, очень приятно слушать такие слова.

- Совсем недавно, 5 октября, отмечалось 100-летие уголовного розыска Кыргызстана. Что вы пожелаете сотрудникам и ветеранам уголовного розыска в связи с этим юбилеем?

- Хочу сказать слова благодарности этим людям. Это они в любое время года и суток стояли и стоят на страже закона, обеспечивая мирную жизнь народа, отдавая все силы, а иногда и жизни, ради своей благородной профессии. Желаю всем им крепкого здоровья, благополучия в семьях, морального и материального удовлетворения от своей службы.

Интервью предоставлено пресс-службой МВД КР.