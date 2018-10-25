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Жители 7-го микрорайона пожаловались мэру на незаконную стройку

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- Оксана Гут
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Сегодня, 25 октября, мэр Бишкека Азиз Суракматов встретился с жителями Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Традиционно встреча прошла в формате "вопрос-ответ", где все желающие горожане смогли задать самые острые и проблемные вопросы, оставить замечания и предложения к работе муниципалитета.

Отмечается, что подавляющее большинство вопросов касалось санитарной обрезки деревьев, полива и посадки зеленых насаждений, ремонта тротуаров и дорог, инженерных коммуникаций, дорожной и общественной безопасности, строительства детских площадок и организации скверов и уличному освещению. Также председатели ТСЖ и домовых комитетов обратились к градоначальнику с просьбой вернуть дворников в МТУ.

Ряд горожан, проживающих в 7 микрорайоне, выступили против строительства 12-этажного дома. Жители микрорайона №4 подняли вопрос о том, когда возле школы №17 появится обещанный сквер.

По всем поступившим обращениям градоначальник дал поручения городским службам и предприятиям.

На встрече также присутствовали вице-мэры Бишкека, руководители городских служб и муниципальных предприятий мэрии столицы, глава Октябрьского района Ренат Айтымбетов, представители правоохранительных органов и служб гражданской защиты.


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URL: https://www.vb.kg/374526
Теги:
Азиз Суракматов, дороги, строительство, Бишкек, мэр, мэрия
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