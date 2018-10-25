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Википедию исправили. Сооронбай Жээнбеков вновь президент Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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В Википедии исправили статью о Кыргызстане. Произошло это буквально вчера вечером, после нескольких жалоб и правок от сознательных граждан Кыргызстана.

Теперь свободная энциклопедия вновь сообщает, что президентом Кыргызской Ремпублики является Сооронбай Жээнбеков.

Ранее пользователи интернета заметили, что в Википедии в графе "президент" указана некая Михрибан Шамаксутова.

Отметим, Википедия является свободной энциклопедией, где любой пользователь может создавать новые статьи и редактировать имеющиеся. За достоверность данных портал не несет ответственности, хотя сообщество неравнодушных пользователей постоянно борется с некорректным контентом. Тем не менее ссылки на Википедию не могут быть использованы как источник информации.


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URL: https://www.vb.kg/374527
Теги:
Интернет, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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