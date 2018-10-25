Оплата штрафов за нарушение ПДД в терминалах MegaCom: быстро и удобно

Воспользуйтесь удобной и комфортной возможностью оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения быстро, в любое время суток и без волокиты с помощью фирменных терминалов MegaCom!

Благодаря техническим настройкам оплата производится моментально и исключает ошибки, а адресат гарантированно и максимально быстро получает платеж.

Аппараты можно легко найти по фирменным цветам компании в самых многолюдных местах и затем осуществить платеж за считанные секунды, следуя простой и понятной инструкции. На данный момент в городах Бишкек, Ош и в Чуйской области установлены терминалы компании MegaCom, в которых, помимо приёма оплаты штрафов за нарушение ПДД, можно оплатить в общей сложности за более чем 300 услуг, в том числе коммунальные, оплата справок, домашнего телевидения, интернет, пополнение электронного кошелька, погашение кредитов и многое другое. А абоненты могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom!

Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте MegaCom.