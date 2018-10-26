В чьих руках окажутся судмедэксперты?

На днях в Бишкеке прошел круглый стол, где участники обсудили проект постановления правительства "О некоторых вопросах судебно-экспертной деятельности в КР". В частности, речь идет о передаче медицинских судебных экспертных служб Министерства здравоохранения под юрисдикцию Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве КР (ГСЭС КР).

На мероприятия были приглашены, помимо гражданских активистов, как представители Министерства здравоохранения, так и самой судебно-экспертной службы. Были также и депутаты Жогорку Кенеша.

Мнения по этому вопросу резко разделились. Правозащитники утверждают, что это абсурдное и технически невыполнимое требование, которое угрожает целостности системы здравоохранения.

- В Кыргызстане карманные судьи и прокуроры. Теперь сделают карманных судмедэкспертов? Кто-то сильно хочет поставить всех врачей под жесткий вертикальный контроль и создать условия для мегакоррупции в проведении медицинских судебных экспертиз, - таким единодушным было мнение активистов.

Министерство здравоохранения также категорически выступило против данного законопроекта. На презентации, которую представила консультант по доказательной медицине Минздрава КР Бермет Барыктабасова, были озвучены риски и негативные последствия централизации судебной медицинской экспертизы.

Так, помимо технических сложностей осуществления данной инициативы правительства, было высказано мнение, что будет нарушен принцип равенства и состязательности сторон в судебном производстве.

- Предлагаемый проект приведет к монополизации государственной судебной экспертизы, которая исключает развитие негосударственных экспертиз. В отсутствие конкуренции экспертиз и при наличии вертикального административного управления и подчинения не достигается объективность рассмотрения и в конечном счете правосудие, - сказала представитель Минздрава.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов и вовсе предложил отложить реализацию данного законопроекта на год. Так как, по его словам, в Кыргызстане еще не готовы к такому кардинальному шагу в системе медицинской судебной экспертизы.

- Ломать - не строить. Я согласен с высказанным здесь мнением, что во главу угла необходимо поставить права человека. То есть его право на качественную и независимую экспертизу. Прежде чем объединять экспертные службы, нужно вначале обратить внимание на качество и состояние этих служб, которые оставляют желать лучшего, - отметил народный избранник.

На круглом столе было озвучено и мнение в поддержку данной инициативы правительства. По словам экс-директора Государственного центра судебных экспертиз (ныне ГСЭС КР) Толкун Бекбулатовой, она была одним из инициаторов данного законопроекта.

- В Кыргызстане нет ни одной экспертной службы, которая прошла аккредитацию, что дает возможность оспорить в судебном порядке достоверность ее экспертного заключения. Что касается якобы угрозы монополизации судмедэкспертов, то скажу, что в законе о судебной экспертной деятельности прописано, что помимо государственных экспертных служб разрешается создание негосударственных соответствующих служб, - отметила она.

В конце встречи участники круглого стола приняли резолюцию, в которой выразили мнение, что "монополизация судебно-экспертной деятельности является крайне опасной".

По этой причине депутатам Жогорку Кенеша было предложено провести широкие, прозрачные обсуждения по данному вопросу.

Более подробно мнения экспертов изложены в видеосюжете VB.KG: