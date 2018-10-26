На Иссык-Куле милиционеры изъяли у двух мужчин 660 граммов гашиша

25 октября в ходе операции "Транзит" в Тюпском районе были изъяты наркотические вещества общим весом 660 граммов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Сталбек Усубакунов.

По его данным, оперативно-розыскные мероприятия проходили совместно с сотрудниками СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областей, ГУВД Чуйской области и ОВД Тюпского района.

Так, сотрудниками милиции в селе Ичке-Суу Тюпского района был задержан 44-летний местный житель Т. Нурлан, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое вещество – гашиш, расфасованный по 10-ти спичечным коробкам. При контрольном взвешивании вес изъятого вещества составил 600 граммов.

В этот же день, по оперативной информации, на автодороге Балыкчы-Ананьево-Каракол возле села Кудургу была остановлена автомашина "Мерседес-Бенц". При проведении личного досмотра у одного из пассажиров в кармане куртки обнаружено и изъято 8 брикетов веществ растительного содержания со специфическим запахом дикорастущей конопли. По заключению экспертизы – гашиш. Вес изъятого наркотического вещества составил 60 граммов. Личность задержанного также установлена, им оказался 41-летний житель Оша Т. Бактыбек.

По выявленным фактам следственной службой ОВД Тюпского района были возбуждены уголовные дела по ст. 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта) УК КР.

Оба задержанных водворены в ИВС районной милиции.

Ведется следствие.