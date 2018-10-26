В отношении бывшего судьи Эльвиры Джаркеевой возбуждено уголовное дело

Генеральным прокурором Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда города Бишкек Э.Д. по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 328 (Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления) УК Кыргызской Республики.

Установлено, что 15 августа 2016 года судья Э.Д. без участия сторон незаконно вынесла заочное решение по гражданскому делу в интересах гражданина КНР Ч.Ю., удовлетворив зарегистрированное задним числом исковое заявление о взыскании с А.Д. денежной суммы в особо крупном размере.

Между тем, в отношении истца ранее было возбуждено уголовное дело по статье 166 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики по факту завладения денежными средствами гражданина А.Д., за что ему было предъявлено заочное обвинение, и он объявлен в розыск.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что судья Э.Д., не исследовав должным образом всех обстоятельств дела, в целях освобождения от уголовной ответственности разыскиваемого Ч.Ю. вынесла необоснованное решение. В последующем оно легло в основу незаконно принятого решения судьей Свердловского районного суда г.Бишкек Д.Т. В результате чего нарушены требования ГПК Кыргызской Республики.

Уголовное дело передано в ГСУ ГКНБ КР для организации расследования.

От редакции отметим, что речь идет о судье Эльвире Джаркеевой и одном из самых ее громких дел - когда она, будучи председателем Свердловского райсуда Бишкека, 15 августа 2016 года вынесла заочное решение, которым удовлетворила исковое заявление находящегося в розыске по подозрению в мошенничестве гражданина КНР Чжу Юэпея