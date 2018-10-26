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В России таджикистанец помог другу из Кыргызстана и теперь пойдет под суд

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- ВБ
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Заместитель прокурора Великого Новгорода утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, по версии следствия, 31 августа этого года обвиняемый передал начальнику территориального отдела государственного автодорожного надзора 50 тысяч рублей.

Что примечательно, делал он это не для себя, а чтобы избавить друга из Кыргызстана от привлечения к административной ответственности за незаконный перевоз груза по территории России без соответствующих разрешительных документов. Однако начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора оказался человеком честным и неподкупным и сообщил о факте подкупа в правоохранительные органы. Вину в совершении преступления злоумышленник признал. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.


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URL: https://www.vb.kg/374542
Теги:
Россия, суд, Таджикистан, взятка, Кыргызстан, уголовное дело
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
26.10.2018, 10:53
Карма: +33
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Плюсов: 46
Минусов: 13
Комментариев: 88

Ай, вай, вай, за дачу взятки посадили. У нас только за вымогательство взятки иногда сажают, а дачу взятки вообще преступлением не считают. Наоборот даже защищают взяточников, которых обманули мошенники.

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