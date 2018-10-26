Мэрия Бишкека собирается бороться с незаконными ограждениями дворов

Проблема, которую поднимала редакция VB.KG еще в мае этого года, наконец нашла отклик в мэрии. И возможно, именно Азиз Суракматов сможет ее решить.

Так, мэрия сообщает, что в городе есть проблемы с въездом во дворы многоквартирных домов, особенно для бригад Центра экстренной медицины (Скорой помощи), противопожарной службы, аварийных бригад инженерных и эксплуатационных служб. Структурные подразделения работают по этим адресам, к очень большому сожалению, часть таких "проблемных" въездов организована по инициативе самих жильцов, которые оформляют в собственность придомовые земельные участки.

Хотя, согласно проектам, определение границ земельного участка при многоквартирном жилом доме, устройство ограждения по границам ПЗУ жилого дома, препятствующего проезду машин, запрещается.Тем не менее, работа по устранению ведется и будет вестись на постоянной основе.

Относительно установленных ворот во дворах многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Гоголя №2, Гоголя №113, Чуйкова №19,21. С выездом на место сотрудниками управления землепользования и строительства выявлено, что ворота и ограждения установлены на территории ТСЖ "Бай-Хан-Бек" и ТСЖ "Монолит Сервис".

ТСЖ "Бай-Хан-Бек" и ТСЖ "Монолит Сервис" по всей территории установили железные ограждения и ворота, что является грубым нарушением.

Все необходимые процедуры по оформлению документов для привлечения к ответственности виновных лиц, а также по ликвидации заграждений в закрытых дворах активно начаты. По линии управления землепользования и строительства направлены письма в МП "Бишкекглавархитектура" о необходимости отзыва ранее выданных проектов ПЗУ многоквартирных жилых домов по вышеуказанным адресам.

Дорогие горожане! Просим вас проявить бдительность и сообщать о таких нарушениях на вотсап управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек: 0700 864 390.

Также для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

- Абдиев Дамир Кадырмаевич (Первомайский район) - 0550 21-73-73;

- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806.

Звонки также принимаются в Call-центре муниципалитета по телефонам: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182-185