"Бакай Банк" построил 2 остановки в городе Талас

"Бакай Банк" построил две новые остановки в городе Талас. В последние годы там увеличилось количество общественного транспорта, и у местных жителей возникла большая потребность в развитии местной инфраструктуры. В связи с этим мэрия Таласа обратилась к коммерческим банкам с официальным предложением построить в городе остановки. "Бакай Банк" первый из всех откликнулся на просьбу.

"Наши специалисты согласовали проект с мэрией. Эти остановки начали строить с мая этого года. Посчитали стоимость, нашли подрядчика, и только недавно закончили работы. Мы сделали это во благо развития инфраструктуры нашего города, ради удобства жителей. Тем более этот год объявили годом развития регионов", - сказал управляющий Таласским филиалом ОАО "Бакай Банк" Бактыбек Рысалиев.

По его словам, всего в городе нужно построить 42 остановки. "Бакай Банк" пока единственный из всех организаций, кто выступил с подобной инициативой.

Мэр г. Талас Айдар Жузупбеков выразил благодарность компании за проявление социальной ответственности и пожелал успехов в дальнейшем.

"Управляющий таласским филиалом "Бакай Банка" Бактыбек Рысалиев сдержал свое слово и построил для жителей красивую современную остановку. Теперь у таласчан появилась возможность не мокнуть в дождь и снег, и спокойно ждать транспорт. Это замечательно", - отметил Айдар Жузупбеков.

Местные жители рассказали, что в Таласе не строили остановки уже много лет. По их словам, старые почти все разрушены. Они очень рады, что "Бакай Банк" вносит свой посильный вклад в развитие инфраструктуры города.

"Всем жителям стало удобно ездить на рынок, потому что теперь возле него построили остановку. Особенно комфортно детям и женщинам останавливать маршрутные такси и ждать транспорт. Спасибо, мы очень рады", - поедился житель г. Талас Аманбек Туралиев.

Месторасположение новых остановок: пересечение улиц Оторбаева и Карла-Маркса, пересечение улиц Бердике Баатыра и Токтогула.

Контакты ОАО "Бакай Банк":

Адрес: Головной офис ОАО "Бакай Банк" г. Бишкек, ул. Исанова 77

Телефон: 0 (312) 61-00-61, с мобильного:6111, WhatsApp

+996 (554) 00-61-11

Адрес филиала ОАО "Бакай Банк" в г. Талас: ул. Манаса 118А

Телефон: 03422) 5-46-66.

Время работы: Понедельник-Пятница, 09:00-17:00

Сайт: www.bakai.kg

ОАО "Бакай Банк" 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.