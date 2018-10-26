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Депутат возмущен, что в госкомпаниях зарплаты больше, чем у парламентариев

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- Екатерина Улитина
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На заседании Жогорку Кенеша разгорелась дискуссия из-за разницы в зарплатах кыргызстанцев. Депутат Максат Сабиров возмутился подмеченной социальной несправедливостью.

- Многие кыргызстанцы зарабатывают по 3-6 тысяч, тогда как слуги народа по 60-70, - отметил депутат.

В комментарии VB.KG Максат Сабиров пояснил, что под "слугами народа" в этом случае подразумевал не депутатов и чиновников, а топ-менеджеров в частных компаниях с государственной долей участия.

- В "Мегаком", в аэропорту "Манас" даже техничка получает 15-20 сомов, а в бюджетной организации всего 5-6 тысяч сомов. А если говорить о заработках руководителей, то там цифры достигают 100 и более тысяч сомов. А ведь они такие же слуги народа, как депутаты и чиновники. Они точно также сидят на бюджетных средствах, - сказал Максат Сабиров.

Он предлагает установить в частных компаниях с госучастием максимальную зарплату - $500 и доплачивать только в случае, если сотрудникам по работе нужно будет выехать за рубеж.

- Такая практика есть в Китае и в других государствах, - добавил нардеп.

Продолжили тему зарплат на заседании депутаты Зиядин Жамалдинов и Тынчтык Шайнозаров. Они поинтересовался у главы Нацэнергохолдинга Азамата Абдыкадырова его заработком. Оказалось, что руководитель энергохолдинга получает 40 тысяч основного оклада, но с надбавками выходит 80 и даже 100 тысяч сомов в месяц.

Отметим, оклад депутата без надбавок составляет 25,5 тысяч сомов. При этом ежемесячно народные избранники получают деньги на текущие нужды, раз в год на консервирование огурцов и прочую консервацию и т.д. Средняя зарплата по Кыргызстану - менее 16 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/374559
Теги:
зарплата, Азамат Абдыкадыров, Нацэнергохолдинг, Максат Сабиров, Тынчтыкбек Шайназаров, Зиятдин Жамалдинов
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Комментарии
Frunze-Hunter
26.10.2018, 15:15

Уж чья бы корова мычала !!! На свои зарплаты ,пособия и матпомощь посмотрели бы "слуги народа" !??

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Гражданин
26.10.2018, 15:16

Депутаты получают 50-70 тысяч сомов а народ 7-10 тысяч не надо врать о 16 тысячах . Медсестра получает 7 тысяч сомов они 16 в жизни не видели

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123
26.10.2018, 15:21

в ЖК идут служить народу, пусть не сравнивает себя.

во вторых в ЖК небедные люди депутатами сидят, им зарплата не нужна.

если государство хочет владеть компаниями, и хочет чтобы они были прибыльными и эффективными, то надо платить как в частных компаниях, иначе придет кто попало и будет только и думать как своровать

в идеале не должно  быть госкомпаний, надо продать все госпредприятия, за исключением энерго сектора. во всех экономически развитых странах, государство не владеет и не управляет компаниями, это не его функции. его функции создавать благоприятную среду для развития бизнеса, и уже с него собирать налоги и владывать в развитие инфраструктуры, образования, безопансости, порядка и медицины   

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зачем депутатам деньги
26.10.2018, 15:30

зачем депутатам деньги, они и так на казенной службе, чай кофе подают, бензин заливают, сотову связь оплачивают, осеннюю заготовку выплачивают, загранкомандировки за счет бюджета, пансионат есть...они не бедные люди, компании и фирмы есть, откаты от других мин.и ведомств берут....максат зачем тебе еще больше получать, и так 120 баранов кормит народ за счет своих корманов

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