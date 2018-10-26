Депутат возмущен, что в госкомпаниях зарплаты больше, чем у парламентариев

На заседании Жогорку Кенеша разгорелась дискуссия из-за разницы в зарплатах кыргызстанцев. Депутат Максат Сабиров возмутился подмеченной социальной несправедливостью.

- Многие кыргызстанцы зарабатывают по 3-6 тысяч, тогда как слуги народа по 60-70, - отметил депутат.

В комментарии VB.KG Максат Сабиров пояснил, что под "слугами народа" в этом случае подразумевал не депутатов и чиновников, а топ-менеджеров в частных компаниях с государственной долей участия.

- В "Мегаком", в аэропорту "Манас" даже техничка получает 15-20 сомов, а в бюджетной организации всего 5-6 тысяч сомов. А если говорить о заработках руководителей, то там цифры достигают 100 и более тысяч сомов. А ведь они такие же слуги народа, как депутаты и чиновники. Они точно также сидят на бюджетных средствах, - сказал Максат Сабиров.

Он предлагает установить в частных компаниях с госучастием максимальную зарплату - $500 и доплачивать только в случае, если сотрудникам по работе нужно будет выехать за рубеж.

- Такая практика есть в Китае и в других государствах, - добавил нардеп.

Продолжили тему зарплат на заседании депутаты Зиядин Жамалдинов и Тынчтык Шайнозаров. Они поинтересовался у главы Нацэнергохолдинга Азамата Абдыкадырова его заработком. Оказалось, что руководитель энергохолдинга получает 40 тысяч основного оклада, но с надбавками выходит 80 и даже 100 тысяч сомов в месяц.

Отметим, оклад депутата без надбавок составляет 25,5 тысяч сомов. При этом ежемесячно народные избранники получают деньги на текущие нужды, раз в год на консервирование огурцов и прочую консервацию и т.д. Средняя зарплата по Кыргызстану - менее 16 тысяч сомов.