В столице создан городской родительский комитет

25 октября в Управлении образования мэрии г. Бишкек проведено первое совещание городского родительского комитета.

Одной из основных задач родительского комитета является изучение общественного мнения родителей по вопросам воспитания и образования детей школьного возраста, оказание информационной, организационной и иной поддержки родительской общественности.

В состав родительского комитета вошли представители попечительских советов, общественных объединений и родительских комитетов из 25 школ Бишкека.

В ходе совещания обсуждался вопрос о возможности реализации общественных инициатив и проектов, направленных на повышение качества образования, обеспечения безопасности и защиты прав учащихся.