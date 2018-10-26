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В столице создан городской родительский комитет

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- ВБ
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25 октября в Управлении образования мэрии г. Бишкек проведено первое совещание городского родительского комитета.

Одной из основных задач родительского комитета является изучение общественного мнения родителей по вопросам воспитания и образования детей школьного возраста, оказание информационной, организационной и иной поддержки родительской общественности.

В состав родительского комитета вошли представители попечительских советов, общественных объединений и родительских комитетов из 25 школ Бишкека.

В ходе совещания обсуждался вопрос о возможности реализации общественных инициатив и проектов, направленных на повышение качества образования, обеспечения безопасности и защиты прав учащихся.


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URL: https://www.vb.kg/374560
Теги:
школа, Бишкек, родительский комитет, воспитание детей
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