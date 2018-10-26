ОАО "Северэлектро" призывает потребителей оплатить имеющиеся долги

Во вторник, 30 октября, ОАО "Северэлектро" планирует за несвоевременные платежи дистанционно отключить в городе Бишкеке электроснабжение 7 тысяч 450 бытовых абонентов. Общая сумма задолженности этих потребителей составила более 12,1 млн. сом

В среду, 31 октября, планируется дистанционное отключение ещё 6 тысяч 455 бытовых абонентов с общей суммой задолженности 9,8 млн. сом

Чтобы избежать неудобств, акционерное общество рекомендует абонентам соблюдать платежную дисциплину, своевременно оплачивая счета-извещения.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2018 года ОАО "Северэлектро" обслуживает в городе Бишкеке 255 тысяч 458 абонентов, в том числе 239 тысяч 898 физических лиц и 15 тысяч 560 юридических лиц.

ОАО "Северэлектро" принимает платежи абонентов в режиме реального времени.

Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", "QIWI", "Quickpay", "UMAI", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Мобильник", кассах "Айыл Банка", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Напомним, электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента, поясняет пресс-служба ОАО "Северэлектро".