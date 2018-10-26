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В Первомайском горсуде начался суд над Калиевым и Ко по делу "ТЭЦ Бишкека"

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- Оксана Гут
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Сегодня, 26 октября, в Первомайском районном суде примерно во втором часу дня начался судебный процесс над бывшими должностными лицами ОАО "Нацэнергохолдинга", "Электрические станции" и ТЭЦ Бишкека. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

В ведомстве отметили, что следствие по возбужденному уголовному делу Генпрокуратурой по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ" закончилось. И сегодняшнее заседание по его результатам - третье по счету.

- Первое было отменено из-за того, что один из свидетелей находился в больнице, второе не состоялось из-за нехватки времени. Нынешний процесс должен состояться. Он, кстати, открыт и для журналистов, - отметили в Верховном суде КР.

Кроме того в пресс-службе уверили, что заседание никто не собирался отменять или переносить якобы по причине прорыва отопительных труб.

- В Первомайском райсуде действительно был прорыв труб на втором этаже, но в начале недели. Эти неполадки уже практически устранены. Видимо, кто-то из работников суда видел это и самостоятельно сделал неправильный вывод. Это дезинформация, - сказали в пресс-службе Высшей инстанции.

Напомним, в рамках уголовного дела по факту коррупции при "Модернизации ТЭЦ Бишкека" проходят экс-председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов, экс-первый заместитель - Бердибек Боркоев, экс-заместитель Жолдошбек Назаров, технический директор ОАО "Электрические станции" Алмаз Жусупбеков, экс-директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу.


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URL: https://www.vb.kg/374565
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