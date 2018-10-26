На перекрестке Баялинова-Орозбекова временно установлены бетонные блоки и "лежачий полицейский"

Для временной организации безопасности жителей квадрата на перекрестке Орозбекова-Баялинова по инициативе муниципальной администрации по Свердловскому району и поручению мэра города Бишкек Азиза Суракматова временно установлены "лежачий полицейский" и бетонные ФСК.

Мэрией города Бишкек в ближайшее время будет установлен светофор на данном пересечении улиц. Соответствующее распоряжение подписано мэром столицы Азизом Суракматовым. Согласно распоряжения управлением городского транспорта будут внесены необходимые изменения в титульный список строек светофорных объектов на 2018 год, сообщает пресс-служба ведомства.