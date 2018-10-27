В "Манасе" работает отдельная зона прилета/вылета местных авиалиний

В восточной части аэровокзала Международного аэропорта "Манас" с начала осени текущего года работает отдельная зона прилета местных авиалиний. Ранее в аэропорту был только сектор для вылета местных рейсов, а отдельного зала прилета для пассажиров местных рейсов не было.

На данный момент общий общая площадь зоны местного прилета составляет 1555 кв.м. Так, зал местного прилета разделен на зал выдачи багажа (854 кв.м), где установлен отдельный транспортер по выдачи багажа, и на зал ожидания для встречающих (701 кв.м.).

Внедрение отдельной зоны повысило удобство и комфорт пассажиров и гостей аэровокзала. В зоне выдачи багажа предусмотрены женский и мужской санузлы и отдельный санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).

Для повышения качества обслуживания пассажиров на данный момент ведется работа по внедрению отдельного вход/выходы в зону местных прилетов с южной стороны аэровокзала. Также планируется отдельная парковка для местных авиалиний.

Необходимо отметить, что на данный момент в зале ожидания местных авиалиний ведутся ремонтные работы в санузлах с целью создания удобства для всех пассажиров, включая ЛОВЗ.